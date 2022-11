Bourse de Casa: Itissalat, Attijari, Sodep…l’essentiel du résumé hebdomadaire

Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca pour la semaine du 7 au 11 novembre 2022 :

– Le Masi a lâché 3,59% à 10.355,27 points et le MSI 20 a perdu 4,03% à 824,73 points, creusant ainsi leurs contre-performances annuelles à respectivement -22,48%, -24,04% ; – Le volume global des échanges s’est élevé à plus de 750,38 millions de dirhams (MDH) ;

– Sur le podium des valeurs les plus actives figurent Itissalat Al-Maghrib avec un volume transactionnel de 134,90 MDH, Sodep-Marsa Maroc (126,624 MDH) et Attijariwafa Bank (115,214 MDH) ;

– La capitalisation boursière s’est chiffrée à environ 537,94 milliards de dirhams ; – Les meilleures performances de la semaine ont été l’œuvre de Afric Industries SA (2,59%), Cartier Saada (2,3%), SMI (2,17%), Auto Hall (1,52%) et Timar (1,22%) ; – Les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-23,25%), TGCC SA (-9,41%), Stokvis Nord Afrique (-9,37%), Sodep-Marsa Maroc (-8,26%) et Promopharm SA (-7,46%).