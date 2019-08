Bourse de Casa: Centrale Danone fait une très bonne semaine

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 29 juillet au 02 août 2019 en hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, gagnant respectivement 0,41% et 0,42%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est situé à 11.611,55 points affichant à +2,18 pc sa performance depuis janvier de l’année en cours et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, à 9.458,96 points et à +2,45 pc depuis début 2019.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s’est déprécié de 0,11% à 10.382,12 points pour ramener à +1,08% sa performance depuis le début de l’année, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,54% à 10.057,22 points, portant ainsi sa performance annuelle à +3,11%.

Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10”, il a avancé de 0,51%, dépassant la barre de 900 points à 919,2 points.

Au niveau sectoriel, 12 compartiments ont tiré la cote vers le haut, signant des performances allant de 1,35% pour le compartiment “Sociétés de Portefeuilles et Holdings” à 0,20% pour le secteur “Agroalimentaire”.

Le compartiment “Télécommunications” a terminé également la semaine dans le vert, signant la seconde plus forte hausse sectorielle avec 1,33% et ce, suite à la bonne tenue de son titre Itissalat Al-Maghrib (+2,47% depuis le début de l’année).

A la baisse, le secteur “Ingénierie et Bien d’Équipement Industriels” ne s’est pas aligné sur le mouvement haussier de cette période lâchant 4,47%, enregistrant la plus forte baisse sectorielle, suivi des secteurs “Électricité” (-1,45%) et “Boissons” (-1,25%).

Par ailleurs, la capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 595,89 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à environ 2,3 MMDH.

Aux valeurs individuelles, le titre Aluminium Du Maroc s’est offert la meilleure performance de la cote. Avec un dernier cours à 1.922 Dhs, le titre a gagné 9,95% ou 174 Dhs par rapport à la semaine précédente.

La seconde meilleure performance individuelle a été enregistrée par Centrale Danone, qui a pris 5,98% à 561,60 Dhs. En outre, SMI a empoché 5,26 pc à 1200 Dhs, devant Stroc Industrie avec 4,48 pc à 14 Dhs et Ciments du Maroc 3,80% à 1640 Dhs.

En revanche, IB Maroc.Com (-15,42% à 40,60 Dhs), Fenie Brossette (-10% à 64,56 Dhs), Sonasid (-8,45% à 265,60 Dhs) ont accusé les plus fortes baisses de la période.

Les valeurs Delattre Levivier maroc (-7,01 pc à 73 Dhs) et Med Paper (-6,65 pc à 26,51 Dhs) ont suivi dans l’ordre des perdants. Itissalat Al-Maghrib était la valeur la plus active de la cote s’accaparant 22,71% des transactions, suivie par Attijariwafa Bank avec 22,14%, Ciments du Maroc (16,01%) et SODEP-Marsa Maroc (9,62%).