Bookit.ma, nouvelle plateforme de réservation hôtelière en ligne (VIDEO)

Fort d’une expérience riche de plusieurs années dans le secteur du tourisme et des voyages, le groupe Monarch Travel avec sa filiale Web Synergy Travel, lance officiellement Bookit.ma, nouvelle plateforme de réservation hôtelière en ligne basée sur un nouveau business model.

Cette solution innovante a été développée pour apporter aux consommateurs marocains une réponse à leurs besoins. “Nous avons fait des études qui ont révélé que le consommateur marocain était réticent au paiement en ligne et par carte de crédit. Avec Bookit.ma, la solution est toute trouvée à l’instar de certaines plateformes étrangères, qui permettent le paiement direct à l’hôtel”, explique M. Ali Benaddou, PDG du groupe Monarch Travel.

Il y a huit ans, déjà 34% des réservations hôtelières se faisaient à travers le net et ce chiffre est appelé à se développer pour atteindre + 70% à l’horizon 2020. Pour s’adapter aux nouveaux modes de consommation, Monarch Travel a lancé un département digital dédié et aux consommateurs directs ‘’B2C’’ et aux ‘’ B2B ‘’ agences de voyages marocaines avec la solution idéale de paiement en dirhams.

Arrivé à maturité à la suite de six années de développement, ce département digital émerge en société indépendante du nom de Web Synergy Travel. Le développement d’une plateforme telle que Bookit.ma a été vite ressenti et sa création a vu le jour pour répondre à une demande qui ne cesse de croître.

Afin de rassurer les clients quant à la confidentialité de leurs données personnelles communiquées, Bookit.ma utilise des procédures et des systèmes professionnels adéquats sans parler de la certification PCI-DSS qui est dans ses phases finales.

Dorénavant, Bookit.ma permet à la clientèle marocaine d’accéder à plus de 300 hôtels, appart-hôtels, résidences, clubs all Inclusive et riads (3*, 4* et 5*) et de réserver en ligne avec paiement direct à l’hôtel. Bookit.ma met à la disposition des nationaux un contenu riche et varié.

Avec ce contenu appelé à s’étoffer, Bookit.ma se positionne d’ores et déjà comme un acteur incontournable de la réservation en ligne au Maroc et ambitionne de devenir très rapidement leader de ce segment.