Bonne nouvelle pour Boeing: une commande de six avions cargo

La compagnie aérienne chinoise China Airlines a finalisé une commande de six avions cargo Boeing 777 pour un prix de liste de 2,1 milliards de dollars, a annoncé mercredi le constructeur aéronautique américain.

Le transporteur chinois, qui exploite actuellement l’une des plus importantes flottes au monde d’avions cargo 747, prévoit une transition vers les cargos bimoteurs plus grands et de long courrier, à l’occasion du lancement de ses opérations de Taipei à l’Amérique du Nord, un marché clé offrant des rendements plus élevés à la compagnie, indique Beoing dans un communiqué.

L’avion cargo polyvalent 777 peut effectuer des missions transpacifiques de longue distance de plus de 6.000 milles marins avec une charge utile de 20% supérieure à celle d’autres grands cargos comme le 747-400F.

L’appareil, capable de transporter une charge utile maximale de 102 tonnes, permettra à China Airlines de faire moins d’arrêts et de réduire les redevances d’atterrissage associées sur ces liaisons long-courrier.

“Le fret aérien représente une part importante de nos activités globales et l’introduction de ces nouveaux avions cargo 777 fera partie intégrante de notre stratégie de croissance à long terme”, a déclaré le président de China Airlines, Hsieh Su-Chien, cité dans le communiqué.

“La transition de notre flotte de cargo vers les 777F nous permettra de fournir des services de classe mondiale à nos clients de manière plus efficace et fiable”, a-t-il ajouté.

China Airlines, qui célèbre son 60e anniversaire cette année, exploite actuellement 51 avions Boeing, dont 10 777-300ER (Extended Range), 19 appareils 737 nouvelle génération, 4 appareils 747-400 et 18 cargo 747.

“Alors que China Airlines célèbre plus d’un demi-siècle de succès, Boeing est honoré de continuer à jouer un rôle essentiel dans sa croissance et son expansion. Avec cet ordre, China Airlines rejoindra un groupe d’élite de compagnies de fret aérien exploitant le nouveau cargo 777”, a déclaré le Marocain Ihssane Mounir, vice-président directeur des ventes commerciales et du marketing de Boeing.

“Le marché mondial du fret aérien devant doubler au cours des 20 prochaines années, les capacités et les données économiques de pointe du cargo 777 aideront China Airlines à étendre son réseau et à développer son activité future de fret”, a-t-il ajouté.

