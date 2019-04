Bond considérable des investissements marocains en France (VIDEO)

L’agence Business France a publié, le 4 avril dernier, son rapport présentant le bilan 2018 des investissements internationaux en France.

2018 est une année record en termes d’investissements étrangers en France. 25 nouveaux projets d’investissements étrangers ont été enregistrés chaque semaine. L’hexagone a attiré 1 323 nouvelles décisions d’investissements étrangers (soit une progression de 2% par rapport à 2017), qui ont permis la création ou le maintien de 30.302 emplois.

Les entreprises qui investissent en France proviennent de près de 60 pays différents. Business France a recensé 8 investissements d’origine marocaine en 2018, une augmentation sensible par rapport à 2017.

61% des cadres dirigeants étrangers estiment que l’attractivité de la France a progressé au cours des deux dernières années. C’est une augmentation de 7 points par rapport à 2017, après une hausse de 16 points l’année précédente.

La France accueille environ 28.600 entreprises étrangères, qui emploient 2 millions de personnes, représentent 21% des dépenses totales en R&D et 31% des exportations françaises. Par ailleurs, 343.400 étudiants étrangers ont choisi l’Hexagone pour étudier en 2017-2018, un chiffre en hausse de 4,5% par rapport à l’année précédente.

La France est depuis plus de quinze ans le premier pays d’accueil des investissements étrangers dans l’industrie en Europe. En 2018, 320 projets industriels ont été recensés, soit ¼ de l’ensemble des investissements, représentant 11295 emplois créés ou maintenus (soit 37% de l’ensemble de l’emploi). Les Etats-Unis (16%) et l’Allemagne (15%) sont les principaux investisseurs étrangers en France dans les activités industrielles.

La France est également un pays innovant et riche de talents. On recense un million d’ingénieurs, le plus grand nombre en Europe avec l’Allemagne. Les activités de R&D représentent 10% de l’ensemble des investissements étrangers en France en 2018 ; elles ont progressé de + 3% par rapport à 2017 et de + 9% en moyenne depuis 5 ans. 2793 emplois ont été créés ou maintenus par des activités de R&D, en hausse de 23% par rapport à 2017.

S.L.