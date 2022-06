BOA nommée membre fondateur de l’Africain Business Leaders Coalition

La Coalition des Chefs d’entreprises africains créée par le Pacte Mondial des Nations Unies a pour but de faire progresser la croissance, la prospérité et le développement durable de l’Afrique.

Les échanges par les membres fondateurs ont porté sur leur engagement et le déploiement de leurs efforts envers la durabilité dans leurs communautés, l’évolution des méthodes de financement climatique innovantes et robustes et un appel à l’action pour la communauté mondiale.

La participation de BANK OF AFRICA à cette coalition est l’occasion de promouvoir son leadership sur le continent afin de guider et façonner le modèle de développement durable et responsable de l’Afrique. « Nous n’avons d’autre choix que d’essayer de rassembler la communauté financière – à l’échelle mondiale et pas seulement en Afrique – afin que les institutions financières représentent un genre de guichet unique de distribution de produits et services englobant le financement, les subventions, l’assistance et le conseil, visant ultimement la réalisation des Objectifs de Développement Durable fixés par la communauté internationale » a indiqué Benjelloun-Touimi lors de cette visioconférence.

La coalition se consacre initialement à la crise climatique, pour aboutir à un « agenda et une déclaration d’action pour le climat » à soumettre à la COP27. Au-delà de 2022, l’African Business Leaders Coalition continuera ses actions pour aider à stimuler la mobilisation autour des questions urgentes de durabilité.