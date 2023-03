BOA et l’AMDIE font la promotion de l’investissement à travers un cycle de rencontres (VIDEO)

BANK OF AFRICA s’inscrit pleinement dans la dynamique induite par la nouvelle Charte de l’Investissement, en lançant son cycle de rencontres régionales ce lundi 20 mars 2023 à Rabat, en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

En effet, fidèle à sa mission d’accompagnement des chantiers stratégiques de transformation économique du Royaume, BANK OF AFRICA a réuni les opérateurs économiques de la région Rabat-[1]Salé-Kénitra, dans le but de leur présenter la nouvelle Charte de l’Investissement et d’échanger autour du cadre incitatif qu’elle offre pour soutenir l’investissement privé.

Le Ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques s’appuie sur l’AMDIE pour la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de développement et de promotion de l’investissement matérialisée par cette nouvelle charte de l’investissement.

Cette nouvelle charte compétitive de l’investissement s’inscrit dans le sillage des réformes structurantes initiées, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, en matière de facilitation de l’acte d’investir et d’entreprendre.

Cette rencontre a permis également d’apporter aux investisseurs le conseil et l’accompagnement nécessaires à la réussite de leurs projets et de leur exposer la palette de produits et services que met à leur disposition, à cet effet, BANK OF AFRICA.

À l’occasion de cette escale à Rabat, BANK OF AFRICA et l’AMDIE ont procédé à la signature d’une convention scellant un partenariat entre les deux institutions avec pour objectifs de développer les investissements et les exportations.

À travers cette série de rencontres régionales et ce partenariat stratégique, BANK OF AFRICA confirme encore une fois son rôle d’acteur économique et financier de référence dans l’accompagnement des entreprises, à travers son réseau bancaire au Maroc et dans 32 pays à l’international, dont 20 en Afrique.