BMW Transporteur officiel de la 46ème édition du Trophée Hassan II

BMW est le Transporteur officiel de la 46ème édition du Trophée Hassan II, qui se tient au Royal Golf Dar Essalam de Rabat, du 22 au 28 avril 2019.

Smeia, importateur exclusif de la marque BMW au Maroc, est fière de reconduire son partenariat avec l’association du Trophée Hassan II de Golf, pour la 6ème année consécutive en tant que Transporteur Officiel.

Dans le cadre de ce partenariat, Smeia met à disposition de l’association du Trophée Hassan II, une flotte importante de voitures BMW de différentes catégories. Ces véhicules sont dédiés exclusivement au transport des joueurs, VIP et autres personnalités durant la période du Trophée.

Pour agrémenter le tournoi, Smeia met en jeu pour le prix “Hole in One”, un de ses plus élégants et charismatiques 4X4, à savoir le tout nouveau BMW X5 ; le véhicule est exposé en plein parcours sur un podium flottant au trou numéro 9 du Royal Golf Dar Essalam de Rabat.

Par ailleurs, Smeia a convié trois de ses clients golfeurs, à participer au tournoi amateurs “ProAm Trophée Hassan II 2019” qui est organisé en marge du Trophée Hassan II, et qui se tient également sur les parcours du Golf Dar Essalam.

De plus, Smeia / BMW dévoile pendant la semaine du Trophée Hassan II, plusieurs de ses nouveaux modèles de la gamme la plus luxueuse, à savoir la nouvelle BMW Série 7, le tout nouveau BMW X7 ainsi que le nouveau BMW Z4. Invités et visiteurs pourront découvrir, en avant-première et en toute exclusivité, ces prestigieux modèles qui seront exposés sur place.

