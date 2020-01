BMCI: nomination d’un nouveau président du directoire

La nomination de Philippe Dumel au poste de Président du Directoire de La BMCI sera proposée au Conseil de Surveillance du 26 février 2020, en remplacement de Laurent Dupuch, appelé à occuper de nouvelles fonctions au sein du Groupe BNP Paribas.

Laurent Dupuch, occupera Le poste de CEO au sein de la filiale ukrainienne du groupe BNP Paribas, UKRSIBBANK*.

Ingénieur en Télécommunications et diplômé d’un Master Entrepreneurs HEC, Laurent Dupuch est également Chevalier de l’Ordre National du Mérite de La République Française.

Il a débuté sa carrière chez BNP Paribas en 1993 à Bank BNP Lippo Indonesia où il a passé 4 ans. Après 6 années à l’Inspection Générale du Groupe BNP Paribas, en qualité de Responsable adjoint les 2 dernières années, il a assuré successivement la responsabilité du Moyen Orient, au sein de l’entité Marchés Emergents et de l’Europe de l’Est. IL a également occupé pendant 6 ans la fonction d’Administrateur Directeur Général de BNP Paribas El Djazair avant d’être nommé en 2013 Président du Directoire de La BMCI.

C’est sous son impulsion que la banque a lancé un ambitieux plan stratégique à horizon 2020. Ce projet de transformation porté par l’ensemble des équipes de la banque vise à mettre en place un système d’information plus adapté, accroître Le business, mieux utiliser la Data, moderniser Les fonctions support et développer le capital humain.

Son leadership et son expertise bancaire ont hautement contribué au développement des activités de la BMCI Lors de ces dernières années consolidant ainsi sa position de banque de référence dans le paysage financier marocain. De grandes actions ont également été entreprises dans les domaines de La RSE et de la diversité positionnant ainsi La BMCI comme acteur clé engagé avec un réel impact positif.

Philippe Dumel, précédemment CEO d’UKRSIBBANK, succédera à Laurent Dupuch en qualité de Président du Directoire de La BMCI*.

Ingénieur civil des Mines et Docteur en économie des matières premières, Philippe Dumel a travaillé pendant cinq ans dans l’industrie avant de rejoindre l’UCB (Union de Crédit pour le Bâtiment, groupe Cie bancaire) où il s’est occupé de crédit immobilier dans différents rôles en France et en Italie.

Il a ensuite dirigé Cetelem-France (BNP-Paribas Personal Finance), après la fusion entre l’UCB et Cetelem. En 2010, Philippe Dumel a rejoint TEB (BNP-Paribas Turquie) au moment de la fusion avec Fortis-Turquie, en tant que COO. A partir de 2015, il a dirigé UKRSIBBANK , filiale du groupe BNP Paribas en Ukraine.

Sous sa conduite et avec la contribution des 5 300 collaborateurs, UKRSIBBANK est devenue en 5 ans l’une des banques les plus profitables du Groupe BNP Paribas, exploitant un portefeuille d’activités équilibré et diversifié, en développant une approche multicanal. Sa longue expérience et sa connaissance internationale du secteur bancaire lui permettront de poursuivre

la dynamique de développement de La BMCI.

M.D.