BMCI: le résultat net bancaire en 2019

La Banque marocaine pour le commerce et l’industrie (BMCI) a vu son résultat net bancaire consolidé presque stagner en 2019 (+0,4%), au moment où les volumes de crédits ont affiché “une belle dynamique commerciale” avec une progression de 7,7%, selon les résultats annuels de la filiale de BNP Paribas rendus publics, mercredi à Casablanca.

Le résultat net bancaire consolidé a atteint 3,03 milliards de dirhams (MMDH) en 2018 contre 3,02 MMDH lors de l’exercice précédent, marquant une légère évolution qui s’explique essentiellement par la hausse des résultats des opérations de marchés (39,1%), avec toutefois une légère baisse au niveau de la marge d’intérêt (2,1%) ainsi que de la marge sur commissions consolidée (1,8%), ressort-il des états financiers de la banque présentés au cours d’une conférence de presse. Les dépôts de la clientèle consolidés ont enregistré une augmentation de 6,2% pour atteindre 46,1 MMDH à fin décembre 2018 et les ressources non rémunérées représentent plus de 68%. Les engagements par signature consolidés se sont établis à 21,8 MMDH, marquant une hausse de 15,7% par rapport à 2017 et reflétant une bonne dynamique sur l’activité Trade.

A fin décembre 2018, les frais de gestions consolidés demeurent maitrisés et s’élèvent à 1,61 MMDH, tandis que le coefficient d’exploitation consolidé s’affiche à 53,3%. Le résultat brut d’exploitation consolidé s’établit à 1,41 MMDH, soit une légère baisse de 1,1% par rapport à 2017 et le résultat net consolidé s’élève à 562 millions de dirhams, en hausse de 2,9% par rapport à l’exercice précédent.

Dans une déclaration à la MAP, le Directeur général, Rachid Marrakchi, a indiqué qu’en 2018, le groupe a connu une très belle dynamique commerciale avec une forte croissance de l’activité grâce à la mobilisation des différents métiers au service des clients.

“Tous les métiers ont contribué à cette dynamique et au niveau de production des crédits qui concernent toutes les rubriques”, a fait observer M. Marrakchi, réaffirmant l’engagement de la banque à accompagner ses clients via notamment l’accélération de la collecte des dépôts.

S.L. (avec MAP)