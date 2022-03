BMCI et Visa lancent le premier bracelet NFC

BMCI est heureux d’annoncer le lancement du premier bracelet NFC en partenariat avec Visa, leader mondial des paiements numériques. Les clients de la BMCI ont été invités au lancement officiel du tout nouveau bracelet NFC le 16 février à Casablanca.

Connu pour leur innovation jusqu’au cœur des moyens de paiement, BMCI et Visa démontrent comment la technologie existante peux se faire adapter pour créer de la technologie prêt-à-porter au dernier cri. Ensemble, BMCI et Visa lancent ce bracelet, offrant ainsi à leurs clients un mode sécurisé de paiement au tour du poignet.

« Nous sommes heureux d’apporter ce produit de nouvelle génération au Maroc en partenariat avec la BMCI. Avec le bracelet NFC, VISA continue à simplifier la vie en offrant les méthodes de paiement les plus sécurisés, pratique, et rapides. Visa continue à soutenir ses partenaires, à répondre aux exigences en évolution chez leurs clients, et à développer l’utilisation des paiements électroniques pour tout le monde, partout, » affirme Sami Romdhane, directeur général de Visa au Maroc.

Ce tout nouveau bracelet NFC vise à aider les clients à rester connectés grâce à une puce intégrée, permettant aux utilisateurs de faire les paiements en gardant les mains libres. Dorénavant les clients de la BMCI peuvent faire leurs achats avec VISA en toute tranquillité, sans toucher ni carte, ni clavier, ni TPE.

La BMCI est ravie de vous présenter en exclusivité ce nouveau produit de paiement sans contact, avec comme nom commercial « WOOP » et qui affirme notre volonté de se positionner comme une Banque innovante.

Dans le cadre de l’amélioration continue des moyens de paiement (passage des cartes en contactless), un contexte sanitaire qui privilégie les paiements dématérialisés, ce bracelet répond pleinement à cette orientation.