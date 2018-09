BMCE Bank of Africa s’engage avec China Africa Business Council

En marge de la tenue du sommet Chine-Afrique à Pékin du 3 au 4 septembre suivi du Forum de la Coopération Sino-Africaine dans le secteur privé organisé le 6 septembre à Hangzhou, BMCE Bank of Africa a signé une convention de partenariat avec China-Africa Business Council visant à faciliter et à accompagner les investisseurs chinois au Maroc et plus largement en Afrique.

Ce partenariat qui se veut stratégique et durable entre les deux parties, a également pour objectif de fluidifier et de simplifier les opérations de commerce extérieur entre la Chine et l’Afrique en mettant à disposition des opérateurs chinois l’expertise africaine de BMCE Bank of Africa ainsi que la valeur ajoutée que leur apportera la nouvelle succursale du Groupe à Shanghai.

Cette convention a été signée du côté marocain par Saïd Adren, Directeur Général de BMCE Bank of Africa Shanghai et du côté chinois par Wang Guidong, VicePrésident du China Africa Business Council.