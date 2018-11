BMCE Bank of Africa et la CFCIM s’engagent en faveur de la formation professionnelle

Dans le cadre de son engagement auprès des entreprises et de sa forte implication dans le développement régional, le groupe bancaire BMCE Bank of Africa prend part à la 3ème édition du Forum d’affaires Maroc-France qui se tient à Laâyoune les 3 et 4 novembre 2018.

Organisé par la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) en collaboration avec la Région Laâyoune – Sakia El Hamra et l’Association Marocaine des Exportateurs « ASMEX », cet événement se veut une occasion pour promouvoir la région Laâyoune – Sakia El Hamra qui présente un fort potentiel économique et qui se dote d’infrastructures de niveau international grâce à son Contrat-Programme 2015-2021.

Cette rencontre qui réunit plusieurs opérateurs économiques Français et Marocains désireux d’investir dans cette région et qui s’oriente vers le partenariat, l’investissement et les échanges commerciaux constitue pour BMCE Bank of Africa une nouvelle occasion d’accompagner les entrepreneurs de la région et d’apporter son soutien aux projets à forte valeur ajoutée.

En effet, après la signature, en octobre 2017, d’une convention de partenariat avec la CFCIM qui vise à mettre en place un dispositif de soutien et d’accompagnement commun en faveur des entreprises (formation, missions commerciales Afrique, études et veille…), un nouvel engagement du groupe bancaire vient s’inscrire dans le cadre de cette manifestation.

Il s’agit d’une entente de partenariat entre CEFOR «Centre de formation continue de la CFCIM» et « BMCE Bank of Africa Academy » où les parties conviennent de concevoir des formations adaptées aux besoins des collaborateurs de BMCE Bank of Africa et des opérateurs de chaque région, et ce, à travers notamment l’échange d’expertise, de formation et d’information avec BMCE Bank of Africa Academy dans l’encadrement et l’animation des sessions de formation, ou encore la préparation et l’animation conjointe des cycles de conférences sur des thématiques d’actualité pour des populations diverses au plus près des enjeux économiques du pays et du continent.