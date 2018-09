BMCE Bank et l’Université Hassan II signent un partenariat

Le Groupe BMCE Bank Of Africa et l’Université Hassan II de Casablanca à travers la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de l’Université Hassan II de Casablanca se sont rapprochés pour la mise en place d’un projet axé sur le développement de l’esprit entrepreneurial et l’initiation des jeunes à la banque et aux produits financiers.

Selon un communiqué parvenu à Le Site Info, une cérémonie de signature de la convention de partenariat a eu lieu le 17 septembre, au siège de la banque, sous la présidence d’Abdellatif KOMAT, Doyen de la faculté et Brahim BENJELOUN TOUIMI, Administrateur Directeur Général Exécutif Groupe BMCE Bank Of Africa et Président de Bank of Africa, en présence d’une délégation de la faculté composée de vice-doyens, professeurs universitaires et cadres supérieurs.

Ce programme intègre, pour la première fois au Maroc, trois composantes majeures. En premier lieu, un Incubateur orienté vers le développement des Fintech, du territoire et de l’entreprenariat social accompagnera les porteurs de projets de la Région de Casablanca logés à la Faculté, de la formalisation de leur projet jusqu’à sa concrétisation. Le programme s’étale sur 18 mois d’incubation et plus de trois ans en post incubation. En termes de services, l’incubateur assure une offre à 360° intégrant formation, information, mentorat et accès à un écosystème entrepreneurial composé d’entrepreneurs, d’institutionnels, de Business Angels et d’associations professionnelles.

Un programme de sensibilisation à l’entrepreneuriat basé sur des ateliers ponctuels accessibles aux étudiants sera également établi, dont l’objectif sera d’une part, de déclencher la fibre entrepreneuriale et, d’autre part, de cultiver l’esprit intrapreneurial (95% des étudiants optant pour le salariat).

Et enfin, une agence bancaire pédagogique offrira un espace de travail, de partage de connaissance et d’initiation au monde de la banque et de la finance. Les deux institutions souhaitent, à travers ce partenariat, soutenir les jeunes dans leur lancée professionnelle, les aider à donner vie à leurs idées, leur faciliter l’intégration dans le marché du travail et agir concrètement sur des problématiques nationales liées à l’emploi des jeunes.

Dans ce sens, Abdellatif KOMAT a déclaré : « Le projet que nous lançons aujourd’hui en partenariat avec BMCE Bank of Africa, s’inscrit parfaitement dans la stratégie nationale, celle de revoir le modèle de formation dans notre pays dans le sens d’une part, de plus d’adaptation aux besoins du marché de l’emploi et d’autre part, le renforcement de l’esprit et la compétence entrepreneuriaux chez les jeunes. »

Pour sa part, Brahim BBENJELLOUN TOUIMI a déclaré : « Ce chantier de fond, démarré puis approfondi avec FSJES, s’inscrit dans la vision globale du Groupe BMCE Bank of Africa, inspirée par le Président Othman Benjelloun, visant la promotion de l’entreprenariat dans notre pays à travers des réponses adaptées à des problématiques réelles : des cycles de formations dédiés aux entrepreneurs, un prix de entrepreneuriat africain, des incubateurs, des plateformes de partage d’informations, d’analyses et d’études… le fil directeur de cet ensemble cohérent d’initiatives est clair : Innover pour répondre au cap fixé par le dernier discours royal plaçant la jeunesse et l’entreprenariat au cœur des défis à relever par le Royaume. » Ce partenariat s’inscrit dans la volonté des deux groupes de se positionner en tant que partenaires de référence dans l’esprit des Jeunes étudiants en leur offrant des opportunités visant à développer chez eux un esprit entrepreneurial et à leur faciliter l’immersion professionnelle.

