BlueSpace : BOA renforce son réseau au profit des jeunes entrepreneurs

Bank Of Africa inaugure aujourd’hui son 2e incubateur en partenariat avec la Faculté des Sciences juridiques, économiques et Sociales Aïn Chock Casablanca (FSJESAC). Cet événement s’inscrit dans la continuité de l’élargissement du réseau BlueSpace , dont le 1er incubateur situé dans les locaux du Groupe ISCAE, a connu un grand succès auprès des jeunes porteurs de projets.

Situé au sein de la FSJESAC, BlueSpace a pour vocation d’accompagner les étudiants et porteurs de projets dans la concrétisation de leurs ambitions entrepreneuriales à travers un espace bancaire pédagogique dédié aux étudiants et un incubateur destiné aux porteurs de projets participant au programme. L’incubateur BlueSpace représente ainsi un lieu de rencontre entre le monde académique et professionnel à travers un programme de référence visant à développer l’esprit entrepreneurial et à se positionner comme acteur clé de développement et de promotion de l’entrepreneuriat chez les jeunes.

À l’occasion de l’inauguration de son nouveau espace BlueSpace, Bank Of Africa et la FSJESAC ont organisé, le 9 février, une conférence sous le thème « Les Partenariats Public-Privé au service de l’entrepreneuriat et de l’employabilité des jeunes », en présence de Brahim Benjelloun Touimi, Administrateur directeur général du Groupe Bank Of Africa, Pr Houssine Azeddoug, président de l’Université Hassan II Casablanca, Pr Abdellatif Komat, Doyen de la FSJESAC, Pr Abdellatif Maazouz, président de la Région de Casablanca-Settat, Ghita Lahlou, Vice-présidente de la CGEM, le directeur du CRI Casablanca-Settat, des directeurs, Doyens et Présidents d’Universités partenaires.

Depuis sa création, BlueSpace a accompagné 120 projets majoritairement dans les domaines des Fintechs, des Services, de l’Ingénierie et du Développement territorial, à travers différents programmes déclinés selon les objectifs et niveaux de maturité des porteurs de projet :

BlueSpace Entrepreneurship : Programme de sensibilisation à l’entrepreneuriat à travers des événements et rencontres ouvertes aux étudiants et jeunes de la région;

BlueSpace idéation & Pré-Incubation : Accompagnement du porteur de projet sur sa phase de conceptualisation de l’idée et consolidation de son Business Model;

BlueSpace Incubation : Accompagnement en phase d’amorçage ainsi que le développement du Produit minimum viable, Business Plan et création d’entreprise;

BlueSpace Network : Accompagnement sur le volet développement du réseau de partenaires nécessaires à l’extension et à la mise en valeur du projet;

BlueSpace Growth & Funds : Accompagnement sur le volet financier et pour la recherche de solutions de financement.

Bank Of Africa et la FSIESAC souhaitent à travers ce partenariat soutenir les jeunes dans leur lancée professionnelle, les aider à donner vie à leurs idées, leur faciliter l’intégration dans le marché du travail et agir concrètement sur des problématiques nationales liées à l’emploi des Jeunes.