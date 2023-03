Bilan positif pour le CRI de Casablanca-Settat

Le Directeur général du Centre Régional d’Investissement de Casablanca-Settat, Salmane BELAYACHI a dévoilé le bilan des activités du centre au titre de l’année 2022, à l’occasion de la huitième réunion de son conseil d’administration présidé par Monsieur le Wali de la région de Casablanca-Settat.

55,3 Milliards de Dirhams investis dans la région de Casablanca-Settat en 2022.

Au terme de l’année 2022, la Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI) a tenu 70 réunions portant sur l’instruction de 360 dossiers d’investissement. Ainsi, 261 projets d’investissement ont été agréés, totalisant un investissement de 55,3 milliards de dirhams, et devront contribuer à la création de plus de 23.136 emplois directs. L’analyse sectorielle des projets agréés fait ressortir une prédominance de l’industrie avec 47 % des projets, suivi du tourisme avec 17 %.

En termes de répartition territoriale des projets examinés favorablement, 23 % d’entre eux relèvent de la province de Berrechid, tandis que les provinces de Benslimane et El Jadida représentent 18 % chacune, Casablanca arrive en 3e position avec 14 %, suivie de la province de Mohammedia avec 8 % des projets.

S’agissant des procédures administratives les plus fréquentes, les demandes d’acceptabilité environnementale occupent le premier rang, suivies par les demandes d’attribution de lots dans les zones industrielles et les zones d’activités économiques ainsi que les demandes de classement d’exploitation des établissements touristiques.

Pour la 3e année consécutive, aucun retard n’est enregistré dans l’instruction des dossiers d’investissement par la CRUI.

Les membres du Conseil d’Administration ont noté avec une grande satisfaction la dynamique positive dans laquelle s’inscrit le CRI-CS, à travers une approche mettant l’investisseur au cœur de sa démarche d’amélioration continue et de satisfaction du client.

En effet, la totalité des dossiers soumis par les investisseurs a été traitée et instruite avec une prise de décision par la CRUI dans un délai de 5,5 jours. Cette prestation est largement inférieure au délai légal de 60 Jours, ce qui représente une preuve manifeste des efforts et de l’engagement déployés depuis l’entrée en vigueur de la réforme des CRIs.

Par ailleurs, l’analyse des motifs des décisions défavorables émises par la CRUI montre que 47 % des causes de la non-approbation sont liées au foncier, en particulier son inadéquation avec les documents d’urbanisme ou son indisponibilité. Ainsi et dans le cadre de sa mission d’appui aux investisseurs, Le CRI-CS a procédé à l’accompagnement des projets ayant eu un avis défavorable de la CRUI, dans l’objectif de trouver les solutions à même de permettre de les réinjecter dans le circuit de traitement. Cette démarche a permis le réexamen et l’approbation de 37 projets, représentant 31 % de la totalité des dossiers non approuvés.

3786 entreprises créées à partir du guichet de création d’entreprises en 2022

Le CRI-CS a pu faciliter la création de 3786 entreprises dans un délai moyen de 5,5 jours ouvrables durant l’année 2022. Sans grande surprise, 98 % des nouvelles créations d’entreprises ont pris la forme de SARL, explicitant l’engouement continu des entrepreneurs vis-à-vis de cette forme juridique.

Accompagnement de la TPME, au cœur de la stratégie du CRI-CS

Le CRI-CS a placé la mission d’accompagnement des TPME au cœur de ses priorités. En effet, il a procédé au renforcement de son guichet phygital QIMAM (Pôle Intégré d’Accompagnement des Entreprises), à travers : la mise en ligne de la plateforme digitale CRI-Accompagnement, l’accueil et l’accompagnement des TPME et des porteurs de projets dans ses locaux, le lancement de la 2e édition du programme d’accompagnement Qimam, le lancement du programme Mouwakabat Intelaka, et la participation à plusieurs programmes d’accompagnement régionaux à l’instar de l’INDH, l’open innovation territorial par Bank Of Africa, les programmes du Centre des très petites entreprises solidaires, etc..

Cette démarche a permis d’accompagner d’une manière directe plus de 1000 entreprises et porteurs de projets sur l’ensemble du territoire de la région.

Contribution dans le cadre des documents de planification stratégique et urbaine

Afin de porter la voix des investisseurs et des TPME auprès des décideurs locaux, régionaux et nationaux, le CRI-CS a participé à l’élaboration de plusieurs documents de planification stratégique. L’objectif étant d’intégrer leurs besoins actuels et futurs au niveau de la vision et de la stratégie régionale à court, moyen et long terme. Il a ainsi pris part aux travaux d’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT), au comité de pilotage du Plan de Développement Régional 2022-2027 (PDR) ainsi que les réflexions portant sur la contribution à la conception d’un dispositif de gouvernance en charge du portage de la Stratégie Foncière Nationale. Par ailleurs, le CRI-CS a participé aux travaux d’élaboration de 12 documents d’urbanisme dans les provinces de Berrechid, Benslimane, El Jadida et Casablanca.

Promotion et marketing territorial des opportunités d’investissement de la région

Le CRI-CS a également mené plusieurs activités pour promouvoir les opportunités d’investissement dans la région, entre autres : la refonte de son portail web www.casainvest.ma et sa mise en ligne en 4 langues (arabe, français, anglais et tifinagh), l’actualisation de sa plateforme digitale Casastat edata (dédiée à la data socio-économique régionale), l’édition de multiples guides et supports de communication, l’organisation et la participation à des rencontres et évènements, la réception de délégations économiques étrangères. Cette communication a été renforcée par une présence sur les réseaux sociaux permettant de cibler une large population d’acteurs : Investisseurs marocains et étrangers, TPME, porteurs de projets.