Best Place to Work: “Alten Maroc” primée

Alten Maroc a été distinguée parmi les meilleurs employeurs au Maroc par l’organisme international “Best Place to Work” qui dresse chaque année le palmarès des grandes entreprises et PME au Maroc offrant les meilleures conditions de travail et plaçant les collaborateurs au centre de leurs priorités.

Cette édition a vu la participation de 46 entreprises toutes catégories et secteurs confondus. Seize entités ont été primées : Huit PME et huit autres grandes dont Alten Maroc qui s’est hissée en 5ème position gagnant ainsi trois places par rapport au classement de 2016. Au cœur de cette réalisation, son grand souci de la qualité de vie au travail et la mise en place de pratiques innovantes et avant-gardistes en matière de bien-être de ses employés.

“Nous sommes très fiers de cette distinction, signe de reconnaissance de notre engagement envers nos collaborateurs. Ces derniers constituent notre richesse la plus précieuse, nous accordons une priorité absolue à leur bien-être et nous nous attachons à leur assurer un excellent environnement de travail”, déclare Amine Zarouk, directeur d’Alten Maroc.

Et d’ajouter: “Ce prix nous permet de confirmer que notre entreprise est un endroit où il fait bon de travailler”.

A.K.A.