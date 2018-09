Bénin: JESA décroche un important contrat d’ingénierie

Jacobs Engineering S.A., leader africain de l’ingénierie, a signé un contrat de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) avec le Millennium Challenge Account-Bénin II (MCA-Bénin II) sur la période 2017-2022. Ce deuxième Compact (Accord de Don) du Bénin qui s’élève à 403 millions de $, dont 375 millions provenant d’un don américain, permettra de financer un Programme axé sur l’Energie électrique.

Son objectif final est d’accroître la productivité et la production des entreprises et de générer davantage de possibilités économiques, cela en répondant aux besoins du pays en termes d’infrastructures de production et de distribution d’énergie électrique, y compris au niveau de l’électrification hors-réseau des ménages non desservis.

L’ensemble du Programme comprend ainsi quatre projets, à savoir, la réforme des politiques et le renforcement institutionnel, la production d’électricité, la distribution d’électricité, ainsi que l’accès à l’électricité hors réseau. Le projet Production d’électricité a notamment pour objectif d’accroitre d’environ 46 MW la capacité totale installée du Bénin, soit 20% de la demande actuelle du pays en période de pointe, ce qui réduira la dépendance vis-à-vis des sources d’approvisionnement externes. Le Programme inclut notamment la construction de quatre centrales solaires photovoltaïques, de nouvelles lignes de transmission, de nouvelles sous-stations, ainsi que d’un centre de dispatching.

JESA agira en qualité de Consultant en gestion de Programme, et sera chargé du contrôle général et de la supervision des activités du Programme, de l’examen et de la validation des rapports d’étude, et de la gestion des travaux de construction. Dans le cadre de l’exécution de sa mission et grâce à l’expertise de ses équipes, JESA travaillera en étroite collaboration avec divers ministères et agences du Gouvernement du Bénin, ainsi qu’avec la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) et la Communauté Electrique du Bénin (CEB).

S.L.