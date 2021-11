Béni Mellal-Khénifra: une journée d’étude sur les leviers d’investissement dans la région

La ville de Beni Mellal a connu ce lundi 22 novembre l’organisation d’une journée d’étude portant sur les leviers d’investissement dans la région de Beni Mellal – Khenifra, ceci en présence de M. Khatib El Hebil Wali de la Région de Beni Mellal – Khenifra, du vice-président du conseil régional de Béni Mellal – Khénifra, du directeur général de la Banque Commerciale-BCP, des responsables du Ministère de l’Industrie et du Commerce, du directeur du centre régional d’investissement, du président régional de la confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), des responsables du Groupe Banque Populaire, ainsi que des responsables d’un ensemble d’institutions publiques et privées.

A cet effet, le Wali de la Région a évoqué, dans son discours, les différentes ressources humaines et naturelles, les atouts agricoles, touristiques et miniers, ainsi que les infrastructures les plus importantes dont jouit la région de Beni Mellal – Khénifra et qui contribuent à l’augmentation de son attractivité et de sa compétitivité.

Le Wali de la région, a également indiqué que le tissu économique régional n’est toujours pas en mesure d’absorber le chômage, sachant que le taux de chômage des jeunes diplômés dépasse la moyenne nationale de 3,1 points. En effet, M. Khatib El Hebil a expliqué ce phénomène par le taux modeste d’entreprenariat que connait la région tout en ajoutant que les entreprises qui ont été créées dans ce sens sont concentrées à 85% dans les secteurs de commerce, des services, du bâtiment et des travaux publics. Ceci, reflète la faible diversité des activités d’entreprenariat régionales dont les investissements sont encore modestes dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme et de l’artisanat ainsi que dans les secteurs émergents tels que l’économie verte, la digitalisation, et les énergies renouvelables

Et afin de promouvoir l’économie régionale, relancer les activités économiques, créer des entreprises et des opportunités d’emploi, le Wali de la région a passé en revue un ensemble d’initiatives qui ont été prises au niveau de la région de Beni Mellal – Khenifra et qui ont eu un impact positif sur l’encouragement de l’investissement, et la promotion des très petites, petites et moyennes entreprises au niveau de la région. Il a également mis l’accent sur les efforts déployés par les différents acteurs régionaux du secteur public et privé pour promouvoir ces initiatives et bâtir les bases d’un développement économique régional. A cet égard, le Wali de la région a appelé à la création d’une direction régionale de la Banque Populaire à la région de Beni Mellal – Khenifra, afin de rapprocher les services de cette institution financière des citoyens et acteurs économiques locaux.

De son côté, le directeur général de la Banque Commerciale de la BCP a indiqué que cette institution financière a la volonté de contribuer au développement régional, et ce à travers l’organisation de rencontres locales afin de s’ouvrir sur les acteurs et les partenaires régionaux, et avoir une vue de proximité sur les mécanismes adoptés au niveau de la région pour promouvoir l’investissement. Il a aussi ajouté que cette journée sera consacrée à l’étude d’un ensemble de questions afin de trouver des voies et des mécanismes pour assurer le financement nécessaire à l’accompagnement de la dynamique économique que connait la région de Beni Mellal – Khenifra.