Béni Mellal-Khénifra: une convention en faveur de l’entrepreneuriat des jeunes

Le Centre régional d’investissement de la région Béni Mellal-Khénifra, la Fondation « SUSTAINABLE ECONOMY EUROPE » – Région de TRETINO ALTO ADIGE- ITALIE, et EURO MED INVEST ont signé, jeudi 27 janvier, une convention de partenariat pour l’encouragement de l’entrepreneuriat, l’innovation, la technologie et l’investissement au profit des jeunes entrepreneurs du Cœur Du Maroc Région Béni Mellal-Khénifra, ainsi à destination des Marocains Résident à l’Étranger.

Cette initiative va se focaliser sur la mise en place de “Online Platform for Education, Job Matching, EU Funding Start-up Support, Digital Innovation and Green Transition”.

Adil Azmi Directeur Pôle Maison de L’investisseur annonce que ce partenariat va déployer de nouvelles opportunités, aux niveaux de l’entreprenariat et l’investissement à forte valeur et innovant dans la région, et également la mobilisation de tous les acteurs institutionnels régionaux pour contribuer au développement du Cœur Du Maroc Région Béni Mellal-Khénifra.

De sa part, M. Nawfal Hammoumi Directeur Pôle Impulsion Économique et Offre Territoriale déclare que cette convention vise à créer un pont d’affaires entre les opérateurs italiens et marocains avec un accent particulier sur les entrepreneurs d’origine marocain, résident en Italie, porteurs d’initiatives, et d’investissement dans la région.

Et il affirme que le CRI va collaborer en parfaite concertation avec la fondation « SUSTAINABLE ECONOMY EUROPE » et EURO MED INVEST sur les démarches et stratégies à suivre pour permettre aux jeunes entrepreneurs de la région de consolider une nouvelle approche de l’esprit entrepreneurial.