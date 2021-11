Béni Mellal-Khénifra: la BP repart à la rencontre des investisseurs

Dans la continuité de son engagement en faveur de la relance de l’investissement dans les régions, la Banque Populaire a organisé, le 22 novembre 2021 à Beni Mellal, une rencontre avec les investisseurs. Celle-ci avait pour but de mettre en lumière les atouts et les opportunités offerts par la région de Beni Mellal-Khenifra et d’y stimuler l’investissement dans différents domaines.

Le coup d’envoi de cette rencontre, qui a été donné par Khatib El Hebil, Wali de la région, et Jalil Sebti, DG de la Banque Commerciale au sein du groupe BCP, aura été l’occasion d’insister sur les opportunités dont regorge cette région en matière d’investissement dans différents secteurs.

A cette occasion M. Sebti a rappelé la vocation du Groupe d’œuvrer au développement des territoires, tout en insistant sur la nécessité de prendre en compte les spécificités de la région et les attentes particulières de ses opérateurs économiques.

Les opportunités d’investissement ont, par la suite, été confirmées par les différents acteurs régionaux intervenant lors du premier panel dédié à ce sujet. L’agriculture, l’agro-industrie et le tourisme ont été présentés comme de réels gisements de croissance pour la région.

Pour sa part, M. Abdelilah EL OUARDI, Président du Directoire de la Banque Populaire de Marrakech-Beni Mellal, a souligné « l’appétence des jeunes de la région pour l’investissement ».

Il a également mis en avant les mesures déployées par la Banque pour accompagner cet engouement.

La matinée a abrité deux autres panels qui ont porté sur « Les mécanismes d’accompagnement et de financement » ainsi que sur « La décarbonation : levier de développement des exportations ». La dimension écologique a été identifiée comme un enjeu clé pour les projets d’investissements actuels et futurs. Dans ce registre, la Banque Populaire se positionne comme leader, avec plus d’un milliard de DH consacrés au financement de projets verts portés par des TPME.

Cette rencontre a connu la participation de représentants du Conseil de la Région, du CRI, de la CCIS, de la CGEM, du Ministère de l’Industrie et du Commerce, de l’AMEE, de l’ADA, de TAMWILCOM (ex CCG), du Cluster Solaire, et de l’ASMEX.

Les travaux de cette journée se sont poursuivis l’après-midi, avec un workshop au cours duquel une cinquantaine de clients ont pu bénéficier de l’expertise des représentants du groupe BCP ainsi que de ses principaux partenaires, lors de rencontres individuelles visant à les accompagner dans la concrétisation de leurs projets d’investissement.