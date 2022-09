Béni Mellal : 1ère édition du « Bootcamp des Odyssées Régionales de l’Entrepreneuriat »

La 1ère édition du « Bootcamp des Odyssées Régionales de l’Entrepreneuriat Béni Mellal – Khénifra » du 31 août au 3 septembre à Béni Mellal.

Cinq mois après le lancement de la 1ère édition des Odyssées Régionales de l’Entrepreneuriat (ORE) Béni Mellal – Khénifra le 30 mars 2022, les finalistes de la compétition approfondissent l’élaboration de leurs projets dans un BootCamp qui est la dernière étape pour les équipes participantes avant la cérémonie finale de remise des prix programmée en fin septembre 2022. Une trentaine d’équipes composées d’étudiants de l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS) et de stagiaires de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) de la Région Béni Mellal-Khénifra sont qualifiées pour le BootCamp après avoir réussi la préparation de leurs projets et survécu aux étapes éliminatoires intra-établissements.

Avant d’arriver à cette phase les participants ont parcouru plusieurs étapes dans le cadre de cette compétition qui est organisée en collaboration entre le Centre Régional d’Investissement Béni Mellal – Khénifra, l’OFPPT Béni Mellal – Khénifra, l’USMS, et le Projet de Développement Socio-Économique Inclusif à Béni Mellal – Khénifra (ISED-BMK), financé par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID).

Les étapes éliminatoires de la compétition, ont connu l’organisation de plus de 30 journées de sensibilisation autour de l’esprit entrepreneurial, plus de 90 workshops de formation et de coaching permettant l’inscription de 250 équipes (avec plus de 500 aspirants) et la qualification de 31 équipes aux finales inter-établissements.

Le BootCamp qui se déroulera à la FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES BENI MELLAL du 31 août au 3 septembre 2022, mobilisera des formateurs et des conseillers appartenant au programme régional d’accompagnement IZDIHAR (CRI, USMS, OFPPT, ANAPEC, Chambres professionnelles, CGEM, INDH, Banques), ainsi que le Projet ISED-BMK et d’autres partenaires impliqués dans la promotion de l’entrepreneuriat, dans l’objectif d’assurer le coaching aux porteurs de projets innovants et les accompagner pour passer de la phase de l’idée à la phase de montage de projet.