Benchâaboun était ce dimanche à Alger

Une délégation marocaine, conduite par le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchâaboun, a pris part, ce dimanche à Alger, à la 3ème réunion ministérielle “Finances et investissement” du Dialogue 5+5.

Cette réunion au cours de laquelle Benchâaboun a fait une intervention sur le thème “Aspects financiers/investissements liés au changement climatique et à la transition énergétique”, a surtout porté sur l’intérêt d’améliorer le climat des affaires dans le bassin occidental de la Méditerranée pour plus d’attractivité d’investissement.

La réunion, marquée par la participation de l’ambassadeur du Maroc à Alger, Lahcen Abdelkhalek, a été aussi une opportunité pour les ministres des Finances des pays des deux rives de la Méditerranée d’examiner diverses questions d’intérêt commun, relevant des finances et de l’investissement.

Les participants ont débattu, particulièrement, de trois thématiques principales portant sur “Echanges d’information et de renseignement dans le domaine douanier”, “Politique fiscale attractive pour l’investissement sans qu’elle soit dommageable”, “Aspects financiers/investissements liés au changement climatique et à la transition énergétique”, outre un volet portant sur “Les opportunités, les enjeux et les défis des Fintech”.

Les travaux de la réunion réunissant les ministres des Finances des pays de l’Union du Maghreb arabe (UMA) et de la rive nord de la Méditerranée devront être sanctionnés par une déclaration finale qui formulera la vision partagée sur les défis et opportunités des questions traitées.

S.L. (avec MAP)