Belle réussite pour le Salon International des Dattes au Maroc

Avec plus de 80.000 visiteurs et 225 exposants venus de 15 pays, le Salon International des Dattes au Maroc (SIDATTES), placé sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI et sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, a confirmé son succès avec une 9e édition toujours plus qualitative.

Organisé à Erfoud, l’événement régional de référence de la phœniciculture a vécu du 25 au 28 octobre de nombreux temps forts et réalisations. Sur le thème de la logistique et du développement de la filière, le SIDATTES a parfaitement su mettre en lumière les rôles et enjeux de la collecte et du transport des dattes.

Très fréquentées, les activités scientifiques et professionnelles du salon ont accueilli un public nombreux. Conformément aux orientations du roi en faveur de l’emploi des jeunes en zone rurale, le SIDATTES a proposé un forum particulièrement suivi sur les créations de sociétés de prestation de service en agriculture. L’événement a réuni une audience jeune attirée par les opportunités d’emplois proposées dans la filière du palmier dattier.

Dans un Maroc classé 12e producteur mondial de dattes, le SIDATTES a ainsi été l’occasion de révéler une fois encore l’implication des opérateurs et coopératives du secteur dans le développement de la filière phœnicicole, tout en rappelant le rôle moteur de cette activité dans l’économie oasienne.

Pour rappel, la filière dattes contribue à la garantie de la moitié des revenus agricoles pour plus de deux millions de citoyens.