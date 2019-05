Belle initiative du groupe Volkswagen au profit des enfants défavorisés (PHOTOS)

Au commencement de cette aventure éco-citoyenne, il y avait cet objet de base, la bâche publicitaire. Support privilégié de l’affichage publicitaire et de l’impression grand format, la bâche cultive un paradoxe troublant: un usage éphémère pour une durée de vie illimitée.

Résistantes, flexibles, mais non valorisées, plus de 250 000 bâches sont produites au Maroc tous les ans, soit 1 500 tonnes de PVC, et après usage, sont mises en benne et finissent directement à l’incinération.

C’est dans cette perspective que la marque automobile allemande Volkswagen, et son agence média, Massmedia, s’inscrivent dans une démarche éco-responsable et s’allient pour ressusciter les bâches publicitaires.

Elles mettent alors en place un process de recyclage pour lui permettre de faire peau neuve. Volkswagen et Massmedia ne se sont pas contentées de s’impliquer sur le plan environnemental, elles ont également intégré l’aspect social dans leur approche. En effet, les bâches recyclées, sont transformées en cartables et trousses pour être distribués aux enfants défavorisés.

Ce projet a été initié en ce mois sacré de Ramadan avec 500 cartables et trousses distribués. Cette initiative prendra une dimension supérieure à la rentrée scolaire avec plus de 1000 cartables et trousses destinés aux enfants de plusieurs écoles rurales.

Cette initiative portée par Volkswagen et son agence média, s’inscrit tout à fait dans l’ADN des deux entreprises impliquées étroitement dans la sphère RSE.

Volkswagen parraine l’association SOS Village d’enfant depuis plus de 10ans au travers plusieurs actions et ce, pour aider ces jeunes enfants démunis à retrouver la chaleur d’un foyer et leur procurer la meilleure éducation possible.

Massmedia quant à elle, est depuis 14 ans, engagée dans diverses actions éco sociales, elle œuvre de manière continue dans la scolarisation des enfants orphelins avec l’association Lalla Hasna et la fondation Zakoura éducation.

