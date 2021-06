Beko présente les appareils Eco performants pour une planète saine Les produits innovateurs de Beko reflètent la mission de durabilité de la marque et son utilisation des matériaux recyclés, bio-composés, et des technologies d’économie du détergent pour une vie saine et durable.

Beko, première marque européenne d’appareils électroménagers, pense que les humains et la planète sont interconnectés. Dans le but de sensibiliser le public sur la mission de durabilité chez Beko, la marque a lancé aujourd’hui une vitrine virtuelle de leurs appareils éco performants, en présence de Hakan Bulgurlu, CEO de Arçelik ; Zeyneb Yalim Uzun, Directrice Marketing et Ragib Blacioglu, Directeur Commercial ; et en présence de leur invité d’honneur du Conseil mondial des affaires pour le développement durable, Brendan Edgerton, Directeur de l’économie circulaire.

À l’occasion de ce lancement, Beko a fait part d’une enquête menée dans toute l’Europe sur les attitudes et les préoccupations des gens en matière de durabilité, et a dévoilé sept produits responsables*, dont un lave-linge/lave-linge séchant, un four, un sèche-linge, un réfrigérateur, une cafetière expresso et un lave-vaisselle, pour aider les consommateurs à réduire leur impact sur l’environnement. L’étude, qui a été annoncée lors de la présentation en ligne par Beko de sept appareils électroménagers écologiques, a révélé que les dommages causés par l’homme à l’environnement sont perçus comme la menace la plus grave pour une planète durable par toutes les personnes interrogées, suivie par le problème du plastique, puis par les maladies infectieuses – qui n’auraient peut-être même pas figuré sur la liste si ces questions avaient été posées il y a deux ans. Les conditions météorologiques extrêmes viennent ensuite, suivies des catastrophes naturelles, de la crise des ressources naturelles, de la perte de biodiversité, du gaspillage alimentaire et, enfin, du stress hydrique.

Hakan Bulgurlu, CEO de Arçelik, La société Fondatrice de Beko, confirme, « Nos objectifs de durabilité et nos efforts en Recherche & Développement et en innovations font parties intégrante de notre stratégie et notre vison d’ensemble. Pour évoluer ils dépendent l’un sur l’autre. C’est à nous de trouver des meilleures solutions, plus respectueuses de l’environnement, pour mener nos vies. Avec une série d’appareils éco performants de chez Beko, les clients peuvent entièrement équiper une maison durable. »

Zeyneb Yalim Uzun, Directrice marketing d’Arçelik, ajoute : » L’objectif de la marque Beko est de donner aux générations futures les moyens de mener une vie plus saine, ce qui n’est possible qu’en vivant de manière plus durable et en œuvrant pour une planète plus saine. Toutes nos actions et tous les produits que nous utilisons ont un impact sur la nature. Ainsi, au-delà de ce portefeuille de sept produits, nous sommes désireux d’adapter nos technologies existantes pour rendre tous nos appareils plus respectueux de l’environnement. Pour Beko, ce n’est que le début. »

« Chez Beko, nous sommes passionnés par la démocratisation de la technologie, en la rendant accessible et en veillant à ce que le plus grand nombre de personnes possible y ait accès. En faisant de la durabilité un modèle commercial et en l’intégrant dans tout ce que nous faisons, nous nous efforçons de réduire les dommages causés à l’environnement par l’homme en développant des appareils électroménagers performants, durables, abordables et également respectueux de l’environnement », a déclaré Ragib Blacioglu, Directeur commercial d’Arçelik

Produits avec les matériaux recyclés pour la planète :

EcoTub Machine à Laver & Laveuse/Sécheuse **

Les déchets plastiques transformés en matière brute alternatif de valeur

À peu près 60 bouteilles 0.5L PET recyclées sont utilisées dans les cuves des machines à laver et certains modèles de laveuses/sécheuses

Les flocons de PET recyclé s’ajoutent aux autres plastiques et aux additifs sans produire d’effet sur la performance de la cuve

Ce type d’application est une première mondiale dans l’électroménager

Cette nouvelle méthode de fabrication écologique réduit de façon importante les émissions de dioxyde de carbone

Depuis le début de ce projet en 2017, 58 millions bouteilles en plastique ont été recyclées pour une réduction d’émissions CO2 de presque 2 200 tonnes

Four EcoFiber

Un matériel durable à base du gaspillage des filets de pêche recyclés et du fil industriel

5% gaspillage des filets de pêche recyclés et 65% gaspillage de fil industriel utilisé dans les parties plastique tels que la décoration de la porte et l’afficheur de l’appareil

50% du revêtement interne du BI Four est composé de gaspillage de fil industriel

GreenDry Sèche-Linge

Utilise de la plastique recyclée dans 15% en moyenne dans ses parties plastiques, y compris le boîtier du réservoir d’eau et le couvercle arrière

Depuis deux ans, 2 420 tonnes de plastique ont été recyclées à cette fin

Produits avec bio-composés pour la planète :

BioCycle Réfrigérateur

Des composants durables composés de plastiques d’origine biologique

Les plateaux d’œufs faits à partir de déchets de coquille d’œuf et des bioplastiques

Les deux plateaux d’œufs de chaque réfrigérateur *** contient des déchets de 5 œufs

Le capot de ventilation est 100% matériaux plastiques biosourcés (33gr) provenant des sources durables comme l’amidon de maïs ou la canne à sucre

Le joint de la porte est 25% matériaux (195 gr) de bioproduit (huile de soja)

BioCoffee Machine à Expresso

Développé avec de la technologie bio-composée

Chaque Machine à Expresso est composée de cinq tasses de résidus de café, ainsi réduisant l’empreinte carbone de 5% dans les pièces bio-composées

Produit qui réduit les produits chimiques :

AutoDose Lave-vaisselle

AutoDose dispense le bon dosage de détergent pour une vaisselle étincelante à chaque fois

Pour chaque lavage, jusqu’à 28%**** moins de détergent s’utilise avec Autodose pour une vie saine sur une planète saine.

* La disponibilité des articles offerts varie selon le marché

** Les produits actuellement disponible de l’usine de fabrication de machines à laver Çayırova sont 8-9-10 kg 1400-1600 rpm WM et 8/5kg & 10/6 kg WD. Le but est d’augmenter l’utilisation de PET dans d’autres usines de fabrication

*** La quantité des plateaux d’œuf peut changer selon le modèle

**** Pour une vaisselle légèrement sale & utilisation de détergent en gel