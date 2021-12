BAYER célèbre ses associations

Dans le cadre du déploiement de sa stratégie d’innovation sociale, le groupe Agro-pharmaceutique BAYER organise une cérémonie de consécration dédiée à ses associations et aux ONG partenaires en guise de reconnaissance de leurs efforts consenties lors de la crise sanitaire COVID-19.

Installé au Maroc depuis 1960, le groupe Agro-pharmaceutique BAYER s’est mobilisé en partenariat avec une quinzaine d’associations et de fondations basées en Afrique du Nord, Centrale et de l’Ouest à accompagner les populations fragiles durant la période de la crise sanitaire.

« Aujourd’hui, nous consacrons notre énergie à concrétiser notre vision Health for all, Hunger for none grâce aux innovations scientifiques, digitales et sociales dédiées à l’agriculture et à la santé humaine. Nous pensons que la science et l’innovation seront essentielles pour l’avenir, tout comme elles l’ont été pour BAYER depuis plus de 160 ans. Nous nous engageons à relever ces défis de manière responsable, à la fois pour aider à atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU mais aussi, pour maintenir la transparence et l’engagement constructif avec toutes nos parties prenantes. D’ici l’an 2030, nous voulons permettre à 100 millions de petits exploitants d’accéder à l’innovation agricole ; à 100 millions de femmes des pays à faible et moyen revenu de contrôler les naissances de manière responsable ; à 100 millions de personnes dans des zones mal desservies l’accès à des produits de santé pour un usage quotidien. Ceci, en contribuant à réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre sur les principaux marchés agricoles, ce qui aura un impact environnemental en matière de protection des culture », déclare Jean Baptiste Boulay, Président de BAYER Afrique du Nord.

A travers ces trois divisions, BAYER veut faire du Maroc un Hub en matière de production, de pratiques commerciales innovantes et de transfert d’expertise au bénéfice des agriculteurs et des patients. A titre d’exemple, l’usine BAYER située à l’Aéropole de Nouaceur est le seul site de production BAYER Consumer Health installé dans le continent africain et spécialisé dans la fabrication des formes effervescentes. Cette usine constitue le moteur de BAYER à l’export vers l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient.

Cette cérémonie de consécration haute en couleurs a permis aux différentes associations partenaires du groupe de présenter leurs différentes activités de manière générale et particulièrement celles menées conjointement avec le groupe BAYER lors de la crise sanitaire COVID-19.

Plusieurs associations ont pris part à cette cérémonie notamment, La Fondation des Cultures du Monde, L’association Nagham , SOS Village d’Enfants Côte d’Ivoire ; SOS Village d’Enfants Maroc, SOS Village d’Enfants Tunisie, SOS Village Côte d’Ivoire, La Fondation du Sud, l’Association de solidarité avec le milieu rural, UNDP Maghreb et TIBU Maroc ont présenté une synthèse des actions menées depuis leurs créations, leurs champs d’intervention ainsi que les impacts positifs sociaux des communautés bénéficiaires des différents programmes de chacune d’elle en partenariat avec le groupe Agro-Pharmaceutique BAYER.

Les contributions du groupe Agro-Pharmaceutique BAYER se chiffrent comme suit :

Plus de 10 partenaires associatifs en Afrique du Nord gratifiés par BAYER lors de cette remise des trophées,

Plus de 15 associations et ONG Africaines ont bénéficiées des dons octroyés par le groupe.

Un budget de 360.000 Euros a été déployé par le groupe BAYER depuis Mars 2021 en Afrique du Nord, Centrale et de l’Ouest.

En 2020, BAYER Maroc s’est engagé lors de la crise sanitaire à hauteur de 3,6 millions de dirhams de dons monétaires et médicamenteux.

Un montant de 700.000 Euros a été déployés par la fondation BAYER au profit des ONG et Associations à but non lucratif installés au Maroc, Tunisie, Algérie, Côte d’Ivoire, Sénégal et Cameroun.

« Le continent africain s’inscrit dans une dynamique de forte croissance dont le secteur technologique occupe une grande place. L’innovation sociale et digitale façonnent le monde d’aujourd’hui et permet à l’Afrique de soutenir ses défis de développement. Nous sommes heureux de soutenir une communauté tournée vers l’innovation sociale et digitale, l’autonomisation des femmes la diversité et l’inclusion sociale. Dans ce sens, nous souhaitons mettre à la disposition de l’ensemble de nos partenaires, notre expertise en matière de pilotage de projets sociaux et aussi apporter une contribution financière à certains projets qui rejoignent les engagements de développements durables auxquels nous sommes engagés » Conclut Rajaa KANTAOUI, Directrice des communications, des Affaires Publiques et du Développement Durable de BAYER Afrique du Nord, Centrale et de l’Ouest.