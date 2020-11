Barcelo Palmeraie, élu meilleur resort “All inclusive” au Maroc

Et un de plus pour le Barceló Palmeraie ! Les World Travel Awards, considérés comme les « Oscar » du Tourisme, consacrent chaque année l’excellence hôtelière dans le monde. En 2020, et après avoir obtenu 42 nominations, devenant ainsi la chaîne hôtelière européenne la plus primée et l’une des cinq premières entreprises dans le monde, le Barceló Hotel Group a été une fois de plus reconnu pour l’excellence de ses services et décroché plusieurs prix !

Plus précisément, l’hôtel Barceló Palmeraie, un magnifique complexe de 5* situé au cœur de la palmeraie de Marrakech, a été récompensé comme « le meilleur hôtel « All inclusive » au Maroc », une reconnaissance obtenue également l’année dernière et qui le maintient au rang des meilleurs. Le resort appartient au groupe espagnol Barceló Hotel Group, une chaîne hôtelière qui exploite 5 autres hôtels au Maroc à Casablanca, Fes, Tanger et Agadir.

En outre, quatre hôtels de Barceló Hotel Group en Espagne ont été choisis parmi les meilleurs au monde à l’issue de cette 27ème édition des World Travel Awards 2020. Il est à noter que le Royal Hideaway Sancti Petri hôtel (Cadiz, Andalousie) a reçu deux prix : «Meilleur hôtel de plage en Europe» et «Meilleur Suite-hôtel en Espagne». Barceló Hotels & Resorts a également été choisi comme la meilleure marque hôtelière au Mexique et en Amérique Centrale, une reconnaissance obtenue aussi en 2019.

Bien que le gala de cette année ait été atypique, organisé pour la première fois de façon virtuelle à cause de la pandémie du Covid-19, a été aussi l’occasion de donner la tendance sur les voyages. Graham Cooke, fondateur des World Travel Awards a déclaré: « Les WTA 2020 ont reçu un nombre record de votes du public. Cela montre que le désir de voyager et de visiter n’a jamais été aussi fort », ce qui est de bon augure pour l’avenir de l’industrie à mesure que la reprise mondiale est amorcée.

La résilience du secteur lors de cette crise exceptionnelle est un autre point que Cooke a mis en valeur dans la 27ème édition des prix: « Nos lauréats représentent le meilleur du secteur du voyage et du tourisme dans le monde. Mes félicitations à chacun d’eux, parce qu’ils ont tous fait preuve d’une résistance remarquable en une année avec des défis sans précédent. »

Les hôtels Barceló Hotel Group récompensés aux World Travel Awards 2020

Barceló Palmeraie – Meilleur Resort All Inclusive au Maroc ;

Royal Hideaway Sancti Petri – Best Beach Hotel in Europe (European’s Leading Beach Hotel) ;

Royal Hideaway Sancti Petri – Meilleur Suite-hôtel en Espagne ;

Barceló Isla Canela – Meilleur resort All Inclusive en Espagne ;

La Bobadilla, a Royal Hideaway Hôtel – Meilleur Boutiq ue Hôtel en Espagne ;

Royal Hideaway Corales Resort – Meilleur hôtel de Villas de luxe en Espagne.

Barceló Palmeraie (Maroc) –Le meilleur hôtel All Inclusive du Maroc 2020

Déjà en 2019, Barceló Palmeraie a remporté le titre de « meilleur All Inclusive Resort au Maroc » aux World Travel Awards, une étape qui a été franchie cette année encore. Cette consécration est largement méritée eu égard à la beauté de ce resort inspiré par la culture et les coutumes locales, en plus de son magnifique emplacement au cœur de la palmeraie mythique de Marrakech.

Séjourner dans l’une de ses 252 chambres est synonyme d’un séjour marqué par le luxe et le confort. En plus de deux piscines et d’un bel environnement paysager, il dispose d’un centre de bien-être de 500 mètre carrés avec hammam, bain d’hydro massage et plusieurs salles de soins. Une belle retraite de paix et bien-être qui permet d’oublier tracas et fatigue du quotidien et de recharger ses batteries.

Le Barceló Palmeraie peut être visité seul, en couple ou entre amis. Mais c’est aussi la destination idéale pour des vacances en famille, grâce aux programmes offerts par son Mini club et Kids Club, et à l’offre culinaire de ses cinq restaurants gastronomiques (un bar piscine, un buffet innovant, un restaurant international à la carte, un autre pour la cuisine marocaine et un bar art déco pour une boisson dans une ambiance détendue).

Le 27 novembre prochain aura donc lieu le Grand Gala Final des World Travel Awards 2020, au cours duquel le Barceló Hotel Group est nominé pour trois autres titres: «Meilleure société de gestion au monde», qu’il a déjà obtenue à l’édition 2019; celle de sa bannière Barceló Hotels & Resorts pour devenir la «Meilleure marque hôtelière», et une troisième nomination en tant que «Meilleure entreprise hôtelière All Inclusive».

En outre, tous les hôtels du Barceló Hotel Group ont mis en place le programme WeCareAboutYou, un programme de mesures sanitaires pour renforcer les protocoles rigoureux de santé et d’hygiène déjà existants dans les établissements du groupe, afin que les clients puissent profiter de leur séjour en toute sérénité. Une priorité pour Barceló Hotel Group tout au long de ses 90 ans d’histoire.

À propos des World Travel Awards

Les World Travel Award sont été créés en 1993 dans le but de reconnaître l’excellence dans plus d’une centaine de catégories du secteur touristique mondial (par exemple : les destinations, les hôtels, les compagnies aériennes et les agences de voyages, entre autres). Un jury international de plus de 200 000 professionnels est chargé de sélectionner les finalistes et les gagnants. Cette année 2020, ils célèbrent leur 27e édition dans des conditions digitale pour cause Covid-19.

À propos du Barceló Hotel Group:

Barceló Hotel Group, la division hôtelière du groupe Barceló, est la 2ème chaîne en Espagne et la 29ème au monde en termes de nombre de chambres, et a été reconnue comme la « Meilleure société de gestion au monde » dans la dernière édition du World Travel Awards, considéré comme les Oscars du tourisme. Il compte actuellement 252 hôtels urbains et de vacances 4 et 5 étoiles, et plus de 57000 chambres répartis dans 22 pays et commercialisées sous quatre marques: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts et Allegro Hotels. Il fait également partie du groupe Crestline Hotels & Resorts, société hôtelière indépendante de 120 établissements. Pour plus d’informations:www.barcelo.com