Barcelo Anfa Casablanca reprend ses activités et organise son premier Afterwork post-covid

CONTENU PARTENAIRE. Situé au cœur de la capitale économique, le Barcelo Anfa Casablanca, hôtel 5* de luxe du Groupe Barcelo Hôtels & Resorts – Maroc, a repris ses activités et accueille depuis le 22 septembre une clientèle d’affaire et loisirs pour des visites professionnelles, mais aussi familiales.

Les afterwork, conférences, séminaires ou encore des réunions d’entreprises reprennent également petit à petit dans le respect des conditions de sécurité sanitaires conformes aux normes internationales mises en place par la marque Barceló Hotel Group.

‘’We care about You’’, pour une parfaite tranquillité de la clientèle

En effet, dans le respect des mesures barrières et la sécurité de ses visiteurs, le Barcelo Anfa Casablanca, à l’instar de l’ensemble des unités du groupe hôtelier s’est doté d’un protocole sanitaire labélisé ‘’We Care About You’’. Ce protocole a été évalué sur la base des recommandations de l’OMS et de plusieurs organisations internationales, telle que la WTTC, et en collaboration avec les autorités sanitaires marocaines.

L’hôtel revient également avec de nouvelles offres plus attrayantes pour la restauration, l’hébergement, les salles de conférence et le SPA. Toutes les dispositions sont prises pour garantir une reprise des activités dans les meilleures conditions et un welcome back optimal !

Enfin, pour les clients désireux de faire des réservations, ils peuvent le faire directement sur le site www.barcelo.com et même payer en ligne en toute sécurité et sans frais d’annulation.