Banques: les dépôts augmentent à fin décembre 2021

Les dépôts auprès des banques ont enregistré, à fin décembre 2021, une hausse annuelle de 5,2% pour s’établir à 1.061,9 milliards de dirhams (MMDH), ressort-il du tableau de bord « crédits et dépôts bancaires » de Bank Al-Maghrib (BAM).

Les dépôts des ménages se sont établis à 786,4 MMDH, en hausse annuelle de 4% avec 185,8 MMDH détenus par les Marocains résidant à l’étranger (MRE), alors que les dépôts des entreprises privées ont progressé de 8,2% à 170,4 MMDH, précise la Banque Centrale.

Les taux de rémunération des dépôts à terme à 6 mois et de ceux à 12 mois ont enregistré, à fin décembre 2021, des hausses de 4 points de base et de 2 points pour s’établir respectivement à 2,19% et à 2,53%.

Pour les comptes d’épargne, leur taux minimum de rémunération a été fixé à 1,05% pour le premier semestre 2022, soit une hausse de 2 points de base par rapport au semestre précédent.