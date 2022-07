Banques: le besoin en liquidité s’accentue en juin (BAM)

Le besoin en liquidité des banques s’est accentué, en juin 2022, à 79,3 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire contre 79,1 MMDH un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Dans ce contexte, les injections de liquidité de la Banque Centrale ont atteint un montant total de 91,4 MMDH, incluant 37,2 MMDH à travers les avances à 7 jours, 31,2 MMDH sous forme d’opérations de pension livrée, 22,6 MMDH via les prêts garantis et 413 millions de dirhams (MDH) au titre des opérations de swap de change, précise BAM dans sa récente Revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière.

Sur le marché interbancaire, le taux moyen pondéré s’est maintenu à 1,5% et le volume moyen quotidien des échanges s’est établi à 3,6 MMDH, fait savoir la même source, ajoutant que sur les autres marchés, les taux des bons du Trésor ont globalement poursuivi leur hausse en juin aussi bien sur le compartiment primaire que secondaire.

Pour les taux de rémunération des dépôts à terme, ils ont enregistré en mai une augmentation mensuelle de 6 points de base à 2,10% pour ceux à 6 mois et une baisse de 17 points à 2,45% pour ceux à un an.

En ce qui concerne les taux débiteurs, les résultats de l’enquête de BAM auprès des banques relatifs au premier trimestre 2022 indiquent un recul trimestriel de 16 points de base du taux moyen global à 4,28%.

Par secteur institutionnel, les taux assortissant les prêts aux entreprises ont diminué de 26 points, avec des replis de 36 points pour les prêts aux grandes entreprises et de 3 points pour ceux aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

A l’inverse, les taux appliqués aux particuliers ont progressé de 7 points, avec notamment une hausse de 3 points pour les prêts à la consommation et une contraction de 3 points pour les crédits à l’habitat.

S.L. (avec MAP)