Banque populaire: record de retrait sur les guichets la veille de l’Aïd

En prévision de cette affluence sans précédent, la Banque Populaire a mis en place un dispositif exceptionnel pour servir les clients et usagers de son réseau GAB. Un dispositif qui a vu la mobilisation de plus de 1.000 collaborateurs sur l’ensemble du Royaume.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK