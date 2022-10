Bank of Africa: les plus belles montres suisses exposées à Casablanca (VIDEO)

L’exposition du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG), organisée à l’invitation de BANK OF AFRICA, ouvre ses portes du jeudi 20 au dimanche 23 octobre dans le cadre prestigieux de la Villa Roosevelt à Casablanca.

La présentation en avant-première aux médias nationaux s’est tenue en présence de Brahim Benjelloun Touimi, Administrateur Directeur Général Délégué du Groupe BANK OF AFRICA, de Guillaume Scheurer, Ambassadeur de Suisse au Royaume du Maroc, de Raymond Loretan, Président de la Fondation du GPHG, et de sa Directrice Carine Maillard. Une visite guidée de l’exposition a été conduite par un expert horloger suisse réputé.

L’exposition du Grand Prix d’Horlogerie de Genève est un événement itinérant exclusif présentant l’excellence horlogère dans les grandes capitales du monde. Il permet à un public diversifié, constitué de passionnés et de novices, de découvrir les plus beaux « garde-temps » de l’année.

L’exposition du GPHG, souvent considéré comme les « Oscars » de l’horlogerie, est présentée pour la première fois en Afrique dans le cadre d’une tournée mondiale, Casablanca constituant la deuxième étape de l’agenda 2022 du GPHG, après son escale à New Delhi (du 7 au 9 octobre).

« BANK OF AFRICA est particulièrement fière d’inviter à Casablanca la Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève, a déclaré Othman Benjelloun, Président de BANK OF AFRICA. J’ai, à titre personnel, un fort attachement à la Suisse, pays où j’ai effectué mes études d’ingénieur à l’école polytechnique de Lausanne. L’événement de prestige que nous organisons illustre l’amitié entre la Suisse et le Royaume et la qualité de nos relations économiques, particulièrement à travers des investissements dans les domaines de l’innovation et de la technologie. Or l’horlogerie est sans aucun doute le meilleur porte-drapeau de la haute technologie suisse, de son art de vivre et de ses valeurs d’excellence, de perfection et de créativité. Des valeurs qui sont aussi celles de BANK OF AFRICA. »