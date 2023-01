Bank of Africa et SANAD s’allient pour soutenir les PME marocaines

Les représentants du Fonds SANAD pour les MPME (SANAD) et de BANK OF AFRICA se sont réunis pour célébrer un partenariat stratégique visant à améliorer l’accès au financement des petites et moyennes entreprises (PME) au Maroc.

Le Fonds a accordé à la Banque une ligne de financement de 25 millions d’euros, dédiée aux PME, un segment clé contribuant à l’émergence de l’économie marocaine et la création de l’emploi à l’échelle nationale. Ainsi, ce prêt sera renforcé par une assistance technique fournie par la Facilité d’Assistance Technique de SANAD, permettant d’accompagner la Banque dans le déploiement de sa stratégie en faveur des PME.

Rappelons-le, BANK OF AFRICA, troisième Banque au Maroc, détient un positionnement privilégié sur le marché marocain, à travers un portefeuille client élargi, et une orientation affirmée vers les PME faisant ainsi du Groupe Bancaire, un partenaire clé pour SANAD.

Ce prêt, ainsi que le soutien additionnel en termes d’assistance technique, marquent une nouvelle étape dans le partenariat existant entre les deux institutions en faveur des PME et de l’inclusion financière. En 2020 le Fonds

SANAD pour les MPME s’était associé à BANK OF AFRICA afin d’accompagner les activités de la Banque en Afrique Subsaharienne à travers un prêt de 25 millions d’euros. Le Fonds a également soutenu BANK OF AFRICA, via sa

Facilité d’Assistance Technique, dans l’implémentation de sa stratégie de développement durable à l’échelle du Groupe et dans la formation du personnel sur les risques environnementaux et sociaux, en phase avec les bonnes pratiques du secteur.

À travers ce financement, SANAD étend son partenariat avec la Banque sur le marché marocain, un marché considéré de première importance pour le Fonds. La présence du Fonds au Maroc avec plus de 90 millions de dollars investis à ce jour est ainsi renforcée avec ce prêt. Dans cette perspective, SANAD apporte son soutien à la Banque dans ses axes de développement stratégique majeurs, à savoir le développement des PME et l’impact social. Ce financement consolide également la mission d’impact global de SANAD, qui consiste à favoriser le développement économique et à promouvoir la croissance des entreprises, contribuant ainsi à la réalisation de l’ODD 8 (travail décent et croissance économique) et de l’ODD 9 (industrie, innovation et infrastructure).

Daniela Beckmann, la présidente du conseil d’administration de SANAD a déclaré : ʺnous sommes heureux d’étendre notre partenariat avec BANK OF AFRICA pour poursuivre la mission de SANAD qui consiste à étendre l’inclusion financière au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les petites et moyennes entreprises doivent avoir accès à des ressources financières stables pour se développer, soutenir l’emploi et stimuler l’économie locale. BANK OF AFRICA possède une solide expérience pour atteindre notre groupe cible que sont les entrepreneurs, et nous sommes impatients de créer ensemble un impact sur le terrainʺ.

Brahim BENJELLOUN, Administrateur Directeur général de BANK OF AFRICA, a déclaré pour sa part : ʺl’appui et le financement apportés à la PME est partie intégrante de la stratégie du groupe BANK OF AFRICA, menée sous l’égide de son Président, Othman BENJELLOUN. Aussi est-ce avec beaucoup de plaisir et d’intérêt que nous scellons aujourd’hui ce partenariat avec le fonds SANAD, promoteur de l’Inclusion financière. Grâce à ce partenariat, BANK OF AFRICA poursuivra sa mission d’accompagnement des PME, en termes de proximité, d’écoute, d’assistance à la structuration, de formation et de conseil au bénéfice des divers secteurs économiques et dans l’ensemble des régions du Royaumeʺ.