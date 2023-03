Bank Of Africa élue marque financière la plus admirée au Maroc et en Afrique

Bank Of Africa a été désignée la marque de services financiers la plus admirée au Maroc et l’une des 10 meilleures du continent. L’annonce s’est faite en marge de la 5e édition de l’African Digital Summit (ADS 2023), tenue à Casablanca.

Représentée par son directeur de la communication et des relations institutionnelles, Mounir Jazouli a déclaré : « c’est avec une immense fierté et un grand honneur que je reçois ce prix au nom des 15.200 membres de cette grande famille, à leur tête le président Othman Benjelloun, dans les 31 pays de présence de BANK OF AFRICA qui incarne aujourd’hui le nouveau visage d’une marque historique BMCE BANK et porte les ambitions d’un groupe engagé pour le développement et le rayonnement de l’Afrique ».

« Depuis sa création en 2010, Brand Africa a mené un programme axé sur les marques afin de redéfinir l’image, la réputation et la compétitivité du continent. Grâce à notre initiative phare, Brand Africa 100 | Africa’s Best Brands, nous avons pu, depuis 2011, évaluer les principales marques qui sont sans aucun doute un baromètre du progrès, de l’esprit d’entreprise et de la volonté d’innovation de l’Afrique », a déclaré Thebe Ikalafeng, fondateur et président de Brand Africa.

Selon Siham Malek, directrice générale d’Integrate, partenaire d’insight au Maroc pour Brand Africa depuis 2020, « malgré les volumes de marques analysées au Maroc et à travers l’Afrique, l’enquête continue de donner une image très cohérente des marques et des tendances qui transforment le continent et le Maroc ».