Bank of Africa déploie sa solution de paiement Dabapay

Bank of Africa, Groupe bancaire multinational et multi-métiers, et VECTALIA, société de transport porteuse du marché des autobus de transport public au niveau de plusieurs villes du Maroc (Actuellement sur Nador et Safi en exclusivité) annoncent la généralisation du Paiement Mobile sur toutes les lignes de bus des villes de Nador et Safi.

En effet, la solution de Paiement Mobile de BANK OF AFRICA DabaPay Pro, sous le label national « MarocPay » a été déployée sur l’ensemble des bus, sur les points d’arrêts physiques principaux et au niveau des contrôleurs, afin de permettre aux usagers des bus d’utiliser leur smartphone pour réaliser leur paiement via cette application.