Bank of Africa : clôture de la 4e édition de Smart Bank (VIDEO)

Bank of Africa clôture avec succès la 4e édition de Smart Bank et dépasse la barre des 30.000 étudiants sensibilisés à l’entreprenariat.

Le programme d’Open Innovation territoriale Smart Bank by Bank of Africa, en collaboration avec les Universités, les CRI et plusieurs entreprises partenaires, vise à encourager les porteurs d’idée et jeunes startupers à proposer des solutions innovantes, quel que soit leur stade de maturité.

À ce jour, le programme Smart Bank a pu sensibiliser plus de 30.000 étudiants à l’entreprenariat, et ce, à travers ses différentes éditions, sur l’ensemble du territoire national.