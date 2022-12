Bank of Africa accompagne la digitalisation des entreprises de la région Centre Atlantique

Dans la continuité de sa stratégie de digitalisation des produits et services bancaires, BANK OF AFRICA a organisé à Rabat avec sa filiale BMCE Capital Markets, le « Digital Business Seminar »

Après un 1er séminaire organisé en septembre 2022 à Marrakech pour les clients de la Région Centre Méridional, BANK OF AFRICA avec sa filiale BMCE Capital Markets ont poursuivit la tournée « Digital Business Seminar » en se dirigeant cette fois vers la Région Centre Atlantique où s’est déroulée hier à Rabat la 2nde édition. D’autres RDV sont prévus courant 2023 pour aller à la rencontre des entreprises sur le reste du territoire.

A travers ce séminaire, les équipes de BANK OF AFRICA et BMCE Capital Markets ont sensibilisé les entreprises de la Région Centre Atlantique sur les avantages d’une nouvelle expérience client en présentant la stratégie de digitalisation de la relation Banque-Client ainsi que celle de l’utilisation des dernières technologies pour le traitement efficient des opérations de commerce extérieur. Un zoom particulier a été fait sur l’offre Business Online, solution e-banking pour le traitement des opérations Cash et Trade, ainsi que Fx Direct, portail pour les opérations de change et de couverture du risque y afférent.

1ère banque de la place à lancer un portail e-banking où Cash et Trade sont mutualisés, BANK OF AFRICA renforce sa position de Banque Connectée par l’enrichissement des programmes d’accompagnement des entrepreneurs et par sa capacité de s’adapter à l’évolution permanente des technologies.