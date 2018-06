Sur la base de l’évaluation notamment des trajectoires de l’inflation et de la croissance à moyen terme, le Conseil a jugé que le niveau actuel du taux directeur de 2,25% reste approprié et décidé ainsi de le maintenir inchangé, a indiqué la Banque centrale dans un communiqué à l’issue de la 2e réunion trimestrielle de son Conseil au titre de 2018.

