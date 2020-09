Bank Al-Maghrib: les indicateurs hebdomadaires en 5 points clés

Voici les cinq points-clés des indicateurs hebdomadaires de Bank Al-Maghrib (BAM) au titre de la période allant du 3 au 9 septembre 2020.

1- Le dirham s’est apprécié de 0,67% par rapport à l’euro et s’est déprécié de 0,21% vis-à-vis du dollar.

2- Les avoirs officiels de réserve se sont établis à 296,9 milliards de dirhams au 4 septembre 2020, en hausse de 0,3% d’une semaine à l’autre et de 25,5% en glissement annuel. 3- L’encours global des interventions de Bank Al-Maghrib ressort à 106,2 milliards de dirhams, dont 24,5 milliards de dirhams sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 41,8 milliards sous forme d’opérations de pension livrée, 33,9 milliards dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME et 5,9 milliards de dirhams au titre des opérations de swap de change. 4- Sur le marché interbancaire, le volume quotidien des échanges moyen s’est établi à 4,7 milliards et le taux interbancaire s’est situé au cours de la période à 1,5% en moyenne.

5- Sur le marché boursier, le MASI a diminué de 0,7%, portant sa contre-performance depuis le début de l’année à 16,1%.