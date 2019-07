BAM: le nombre de billets imprimés en 2018

Le total des billets imprimés en 2018 s’est élevé à plus d’un milliard de coupures, fait savoir Bank Al-Maghrib (BAM) dans son rapport annuel au titre de l’exercice écoulé.

En effet, la Banque centrale a produit 516 millions de billets de banque marocains et 525 millions de billets de banque étrangers en 2018, précise ce rapport présenté, lundi à Tétouan, devant le roi Mohammed VI, par le Wali de Bank Al-Maghrib Abdellatif Jouahri. La production des pièces de monnaie a, quant à elle, concerné 80,5 millions d’unités, fait savoir la même source. Concernant la production des documents sécurisés, BAM a produit 1,5 million de passeports et plus de 11 millions de documents sécurisés incluant les vignettes, les timbres, les cartes et autres types de documents sécurisés.

Le rapport fait également ressortir qu’à partir de 2020, la Banque centrale se chargera aussi de la fabrication de la nouvelle génération de permis de conduire et cartes grises électroniques. A cet égard, une convention de partenariat avait été signée le 28 février 2018 avec le Ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

S.L. (avec MAP)