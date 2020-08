BAM: le nombre de billets de banque produit en 2019

Un total de 484 millions de billets de banque marocains a été produit durant l’année écoulée, soit une légère baisse par rapport à 2018, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette production est composée à hauteur de 44% par de billets de 200 dirhams et pour 20% par des billets de 100 dirhams, précise BAM dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 2019.

Pour ce qui est des pièces de monnaie, 97,7 millions ont été fabriquées, soit une hausse de 21%, indique la même source, ajoutant que la structure reste dominée par la coupure de 1 dirham, avec une part de 41%.

S’agissant de la production des documents sécurisés, la Banque centrale a livré plus de 62,2 millions de documents sécurisés durant l’année 2019, fait savoir le rapport, notant que suite à l’accord de partenariat signé avec le ministère de l’Equipement et du transport et de la logistique et de l’eau en 2018, portant sur la conception, l’impression et la personnalisation d’une nouvelle génération de permis de conduire et de cartes grises électroniques qui sera mise en circulation à partir de janvier 2020, Bank Al-Maghrib a continué la mise en place des prérequis nécessaires au démarrage de cette activité.

Par ailleurs, BAM et le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont signé le 29 mars 2019, une convention de partenariat pour la conception, la production et la sécurisation de tous les diplômes nationaux délivrés par ce ministère.

M.S. (avec MAP)