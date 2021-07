BAM: hausse du crédit bancaire en juin

Le crédit bancaire au secteur non financier a marqué une progression de 4,1% en juin après celle de 2,9% un mois auparavant, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution reflète une augmentation des crédits aux sociétés non financières privées de 4,2% en juin après 1,8% en mai, et une croissance des crédits aux ménages qui s’est stabilisée à 5,8%, précise BAM dans ses indicateurs clés des statistiques monétaires de juin 2021.

La ventilation par objet économique des crédits alloués au secteur non financier fait ressortir une hausse des facilités de trésorerie de 9,7% après 6,1% en mai, une stagnation de la progression des crédits à l’immobilier à 4,4%, une hausse des prêts à la consommation de 1,6% après une baisse de 0,1% et une diminution des concours à l’équipement de 2,8% après celle de 4,9%. S’agissant des créances en souffrance, leur rythme de progression annuelle s’est situé à 9,2% en juin après 12,2% en mai, a révélé BAM, notant que dans ces conditions, le taux des créances en souffrance s’est établi à 8,4%.

Par branche d’activité, les données disponibles à fréquence trimestrielle font ressortir une progression annuelle du crédit bancaire global de 3,7% en juin après 3,3% en mars 2021, a fait savoir la même source. Cette évolution, a poursuivi BAM, reflète notamment une hausse des concours alloués aux secteurs « Bâtiment et travaux publics » et « Commerce, réparations automobiles et d’articles domestiques » de 4,6% et de 1,1% après des baisses respectives de 0,6% et de 6,8%, la hausse des prêts aux entreprises opérant dans les « Industries manufacturières » de 10,8% après celle de 11,5%

Elle est due également au repli des concours alloués à la branche « Transports et communications » de 0,3% après une hausse de 9% et la baisse des crédits alloués à la branche « Electricité, gaz et eau » de 17% après celle de 15,2% en mars.