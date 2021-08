BAM: hausse de la masse monétaire en 2020

L’agrégat M3, qui représente la masse monétaire, a augmenté de 8,4% à 1.485,1 milliards de dirhams (MMDH), soit son rythme le plus rapide depuis 2009, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cet agrégat est réparti sur les dépôts à vue auprès des banques avec une part de 43,7%, la monnaie fiduciaire (20,2%), les comptes sur carnet (11,4%), les dépôts à terme auprès des banques (9,1%) et les titres d’Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires (4,3%), indique BAM dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 2020. La monnaie fiduciaire a connu une forte expansion de 20,1% durant 2020 et ce, dans un contexte marqué par un niveau exceptionnellement élevé d’incertitude et sous l’effet notamment de l’instauration du confinement et de l’opération « Tadamon ». Dans le même sens, les dépôts à vue se sont accrus de 10,6% à 649,3 MMDH, soit le double du rythme moyen observé depuis 2015, tandis que les titres d’OOPCVM monétaires se sont renforcées de 17,1% à 63,9 MMDH. En parallèle, les dépôts à terme ont poursuivi leur diminution, reculant de 9,5% à 135,6 MMDH et les comptes d’épargne ont vu leur progression décélérer à 1,7%.

Par ailleurs, l’analyse de l’évolution des dépôts par secteur institutionnel fait ressortir que ceux des entreprises non financières privées ont connu une croissance de 5,4% à 157,4 MMDH, recouvrant une hausse de 10,9% des dépôts à vue et un reflux de 17,6% de ceux à terme. Les dépôts des particuliers ont, de leur côté, augmenté de 5,4% à 724,9 MMDH, résultat de la progression des dépôts à vue de 9,7% et des comptes d’épargne (1,8%) ainsi que d’une baisse des dépôts à terme de 6,9%. Quant aux avoirs des entreprises publiques, ils se sont accrus de 14,3% à 32,3 MMDH.

S.L. (avec MAP)