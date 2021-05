BAM constate une amélioration de l’activité industrielle en mars

Les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie du mois de mars indiquent une amélioration, d’un mois à l’autre, de l’activité, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Ainsi, la production aurait progressé et le taux d’utilisation des capacités (TUC) se serait établi à 72%, soit un niveau proche de celui enregistré avant la période de la crise sanitaire, fait savoir BAM.

Pour leur part, les ventes auraient augmenté aussi bien sur le marché local qu’étranger et les commandes se seraient améliorées, avec des carnets qui restent inférieurs à la normale.

Par branche, la production et les ventes auraient progressé dans l' »agro-alimentaire », dans la « chimie et parachimie » et dans la « mécanique et métallurgie ». Elles seraient restées stables dans le « textile et cuir » et auraient baissé dans l' »électrique et électronique ».

S’agissant des commandes, elles auraient progressé dans toutes les branches d’activité hormis le « textile et cuir » où elles auraient plutôt reculé.

Pour les trois prochains mois, 39% des entreprises déclarent ne pas avoir de visibilité quant à l’évolution future de la production et 51% pour ce qui est des ventes.

M.S. (avec MAP)