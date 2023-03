BAM: ce qu’il faut retenir des indicateurs hebdomadaires

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici cinq points clés des indicateurs hebdomadaires de Bank Al-Maghrib (BAM) au titre de la période allant du 2 au 8 mars 2023 :

– Le dirham s’est apprécié de 0,51% face à l’euro et s’est déprécié de 0,66% vis-à-vis du dollar américain;

– Aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes;

– Au 28 février 2023, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 332,7 milliards de dirhams (MMDH), en quasi-stagnation d’une semaine à l’autre et en légère baisse de 0,2% en glissement annuel; – L’encours global des interventions de BAM est ressorti à 85,8 MMDH, dont 39,9 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 23,4 MMDH de pensions livrées à long terme et 22,4 MMDH de prêts garantis à long terme et de 100 millions de dirhams sous forme de swap de change;

– Lors de l’appel d’offres du 8 mars (date de valeur le 9 mars), la Banque a injecté un montant de 14,2 MMDH de dirhams sous forme d’avances à 7 jours.

S.L.