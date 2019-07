Balance des paiements: les résultats de l’Office des changes

Les résultats de la balance des paiements du premier trimestre 2019 font apparaitre un allègement du compte des transactions courantes de 18,3% à -8,5 milliards de dirhams (MMDH) contre -10,4 MMDH à fin mars 2018, selon l’Office des changes.

L’amélioration du compte courant s’explique par la hausse de l’excédent des échanges de services de +2,2 MMDH conjuguée à l’allègement du déficit des biens de 0,4 MMDH, explique l’Office des changes dans un communiqué sur les résultats des échanges extérieurs à fin mars 2019.

L’excédent du revenu secondaire a enregistré, quant à lui, une baisse de 0,6 MMDH, tandis que le déficit du revenu primaire est demeuré quasi-stable, ajoute l’Office. Par conséquent, le déficit du compte courant est financé par une légère ponction sur les avoirs de réserve et par les flux nets des investissements directs et ceux au titre de la rubrique «Numéraire et dépôts, relève la même source.

A fin mars 2019, la position extérieure globale, qui reflète la situation patrimoniale de l’économie marocaine vis-à-vis du reste du monde, fait ressortir une situation nette débitrice quasi-stable de 736,5Mds DH contre -735,9Mds DH à fin décembre 2018.

Cette situation résulte de la baisse simultanée de l’encours des engagements financiers (-4,7 MMDH) et des avoirs financiers (-5,3 MMDH).

La baisse des engagements financiers est due principalement à la régression de 5,5 MMDH de l’encours de la composante “autres investissements”, alors que le recul de l’encours des avoirs financiers s’explique principalement par la régression de 5,3 MMDH de l’encours de la composante “autres investissements” et de 3,2MMDH de l’encours des avoirs de réserve atténuée par la hausse de l’encours des avoirs au titre des investissements directs (+2,7 MMDH).

S.L. (avec MAP)