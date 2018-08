Baisse des investissements étrangers au Maroc

Les Investissements directs étrangers (IDE) ont enregistré un flux de plus de 12,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2018, en baisse de 25,6% par rapport à la même période un an auparavant, fait savoir l’Office des changes.

