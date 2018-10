Aziz Akhannouch préside une grande rencontre du secteur agricole

La rencontre présidée par Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a connu une grande mobilisation de la part des différentes représentations et intervenants du secteur, avec la présence du Président de la Fédération Nationale des Chambres d’Agriculture, Lahbib Bentaleb et du Président de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER), Ahmed Ouayach, des présidents de chambres d’agriculture ainsi que des présidents des interprofessions agricoles.

La réunion s’est déroulée également en présence des représentants des départements ministériels, des établissements et partenaires financiers et responsables centraux et régionaux du ministère.

La rencontre a été l’occasion de mener une réflexion pour émettre des propositions concrètes en vue de relever les multiples enjeux et défis en faveur du développement socio- économique du monde rural, particulièrement chez les jeunes. Il s’agit de consolider les acquis réalisés dans le domaine agricole et de créer de nouvelles activités génératrices d’emplois et de revenus, notamment en faveur des jeunes en milieu rural, pour contribuer à l’émergence d’une classe moyenne agricole.

La réunion intervient après 10 années de mise œuvre du Plan Maroc Vert et à deux années avant son échéance. Elle constitue la première étape du processus d’évaluation du Plan Maroc Vert porté par les professionnels du secteur, qui sera suivie d’autres rencontres pour traiter les dimensions régionale, territoriale et thématique où il est question de dresser un bilan des réalisations, d’examiner l’évolution des performances du secteur et son impact sur

les différents indicateurs sociaux et économiques.