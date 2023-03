Axa célèbre ses collaborateurs avec un évènement musical

Fidèle à son engagement pour l’épanouissement de son capital humain, Axa Services Maroc (ASM) a organisé la 4e édition d’« ASM Live Music » et a mis à l’honneur les talents de ses collaborateurs.

ASM Live Music est un évènement musical organisé chaque année qui allie musique, chant, humour et animation. Ce spectacle met en scène les collaborateurs dans des conditions professionnelles : salle de concert, répétitions, une équipe de techniciens son, lumières, vidéos, régisseur…

Eric Berger, Directeur général d’Axa Services Maroc a déclaré : « Chez AXA Services Maroc, nos collaborateurs débordent d’énergie et de talents. Notre objectif est non seulement de mettre en valeur leurs talents professionnels, mais aussi personnels et donc de les partager. C’est une initiative qui promeut la fierté des collaborateurs d’appartenir à la famille AXA Services Maroc en mettant en valeur leurs compétences et leurs passions. Le but est aussi de mettre l’accent sur l’inclusion et la diversité au sein de l’entreprise ».

Bertrand Gaulandeau, directeur du Capital Humain a affirmé que : « Cet évènement a été l’occasion de réunir nos collaborateurs dans un cadre festif et musical. Les artistes sont sélectionnés afin d’offrir le meilleur spectacle possible. Ce dernier a été conçu et réalisé par les équipes de la communication interne. Sa tenue a été aussi l’occasion pour nous, avec les recettes de ce spectacle, de financer un projet associatif qui a été sélectionné en tenant compte de nos orientations RSE. Cette année, les fonds récoltés de la vente des tickets d’entrée ont été reversés à l’association ADFM (Association Démocratique des Femmes du Maroc) ».

À noter que les fonds récoltés permettront de financer les travaux d’aménagement du centre d’accueil pour les femmes subissant des violences conjugales. Celles-ci pourront être écoutées, conseillées et accompagnées par des assistantes sociales, psychologues et avocats.

Au-delà de mettre en lumière les talents musicaux, cette édition a permis de valoriser certains collaborateurs d’ASM à travers un trophée honorifique en reconnaissance de leur fidélité, leur implication, leur engagement et leur performance. Un Trophée en adéquation avec les valeurs AXA : Courage, Integrity, Customer First & One AXA

La 4e édition d’« ASM Live Music » a connu la participation de près de 700 collaborateurs, leurs proches ainsi que les membres des associations partenaires, venus assister aux talents d’ASM lors d’une soirée festive organisée au Zenith à Hay Riad de Rabat.

Cette soirée-évènement a été honorée par la présence exceptionnelle des membres du Comité exécutif d’AXA France.

À travers la tenue de cet évènement, ASM réitère son engagement pour le bien-être et la valorisation de ses collaborateurs, mais également pour sa communauté locale.